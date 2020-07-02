В Южной Африке, на севере Ботсвана, трагически погибают слоны. Нашли уже 350 мертвых животных. Ученые высказали несколько предположений, которые могут быть причинами массовых смертей.

В издании Daily Mail сообщили, что первые такие необычные случаи гибели фиксировали еще в мае. Тогда за короткий период в дельте Окаванго погибли 169 слонов.

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Уже в июне число погибших слонов стало почти вдвое больше. Интересно, что примерно 70% смертей происходили в районе водопоя. Так утверждали местные источники.

Что говорят ученые

Эксперты обеспокоены такими трагическими случаями. Они просят правительство убедиться в том, что причина гибели слонов не опасна для жизни людей.

Стоит отметить, что у мертвых слонов заподозрили COVID-19. Эксперты взяли пробы и отправили их в другую страну для анализа. Ученые также заверили, что туши животных необходимо проверить на наличие патогенных микроорганизмов или ядов.

Директор охраны природы в Национальном парке спасения Найл Маккан, сказал The Guardian, что такое массовое отмирание не наблюдалось очень-очень долго. "Не от засухи я не знаю такого значительного смертей", – заверил он.



Гибель слонов / Фото Daily Mail

Погибло 350 слонов / Фото Daily Mail



Одной из причин называют COVID-19 / Фото Daily Mail



Слоны умирают около водоемов / Фото Daily Mail



Трагическая гибель слонов / Фото Daily Mаil