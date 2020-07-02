Массовая гибель слонов в Африке: ученые назвали несколько вероятных причин – фото 18+
В Южной Африке, на севере Ботсвана, трагически погибают слоны. Нашли уже 350 мертвых животных. Ученые высказали несколько предположений, которые могут быть причинами массовых смертей.
В издании Daily Mail сообщили, что первые такие необычные случаи гибели фиксировали еще в мае. Тогда за короткий период в дельте Окаванго погибли 169 слонов.
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Уже в июне число погибших слонов стало почти вдвое больше. Интересно, что примерно 70% смертей происходили в районе водопоя. Так утверждали местные источники.
Что говорят ученые
Эксперты обеспокоены такими трагическими случаями. Они просят правительство убедиться в том, что причина гибели слонов не опасна для жизни людей.
Стоит отметить, что у мертвых слонов заподозрили COVID-19. Эксперты взяли пробы и отправили их в другую страну для анализа. Ученые также заверили, что туши животных необходимо проверить на наличие патогенных микроорганизмов или ядов.
Директор охраны природы в Национальном парке спасения Найл Маккан, сказал The Guardian, что такое массовое отмирание не наблюдалось очень-очень долго. "Не от засухи я не знаю такого значительного смертей", – заверил он.
Гибель слонов / Фото Daily Mail
Погибло 350 слонов / Фото Daily Mail
Одной из причин называют COVID-19 / Фото Daily Mail
Слоны умирают около водоемов / Фото Daily Mail
Трагическая гибель слонов / Фото Daily Mаil