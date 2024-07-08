Российский агент собирал цели для нанесения ракетных ударов по подразделениям ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Кроме того, злоумышленника интересовала топливно-энергетическая инфраструктура.

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Какие цели преследовал агент ФСБ

Как отмечают в СБУ, мужчина устанавливал координаты военных аэродромов, подразделений ПВО, а также нефтеперерабатывающих заводов, топливных складов и энергогенерирующих предприятий.

Чтобы зафиксировать необходимые локации, фигурант объезжал местность и фотографировал все вокруг. В дальнейшем вся информация попала к кадровому сотруднику управления ФСБ.

Российские спеслужбы заинтересовались мужчиной из-за антиукраинских комментариев, которые он публиковал на пропагандистских телеграм-каналах.

Какое наказание получит злоумышленник

Как стало известно, СБУ задержала мужчину, когда тот проводил доразведку вблизи местонахождения украинских войск на Киевщине. Сейчас ему грозит пожизненное заключение по подозрению государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Стоит отметить, что также были проведены дополнительные меры для обеспечения безопасности стратегически важных объектов Украины.

Ранее стало известно, что СБУ задержали львовского экс-прокурора Ильницкого, которого подозревают в получении взятки.