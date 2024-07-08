Російський агент збирав цілі для нанасення ракетних ударів по підрозділах ЗСУ у Київській та Чернігівській областях. Окрім того, зловмисника цікавила паливно-енергетична інфраструктура.

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Які цілі переслідував агент ФСБ

Як зазначають в СБУ, чоловік встановлював координати військових аеродромів, підрозділів ППО, а також нафтопереробних заводів, паливних складів та енергогенеруючих підприємств.

Аби зафікусувати необхідні локації, фігурант об'їжджав місцевість і фотографував все навколо. Надалі вся інформація потрапяла до кадрового співробітника управління ФСБ.

Російські спеслужби зацікавилися чоловіком через антиукраїнські коментарі, які він публікував на пропагандистських телеграм-каналах.

Яке покарання отримає злоумисник

Як стало відомо, СБУ затримала чоловіка, коли той проводив дорозвідку поблизу місцезнаходження українських військ на Київщині. Наразі йому загрожує довічне ув’язнення за підозрою державної зради, що вчинена в умовах воєнного стану.

Варто зазначити, що також були проведені додаткові заходи для убезпечення стратегічно важливих об’єктів України.

Раніше стало відомо, що СБУ затримали львівського експрокурора Ільницького, котрого підозрюють в отриманні хабаря.