Трамп вернулся из СССР и внезапно пошел в политику: что насторожило бывшего сотрудника КГБ

Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов в эфире 24 Канала объяснил, откуда взялась история об агенте Краснове и насколько она соответствует методам работы советских спецслужб. Особое внимание он уделил событиям, произошедшим после возвращения Трампа в Америку.

Реклама Adv

популярные видео

КГБ мог разрабатывать Трампа в СССР

История о возможных связях Трампа с советскими спецслужбами вновь привлекла внимание из-за его нынешней политики в отношении России. Одним из поводов для обсуждения стало заявление бывшего руководителя органов безопасности Казахстана Мусаева, который в 2025 году утверждал, что видел дело об оперативной разработке американского бизнесмена за 1987 год.

Мусаев назвал и якобы агентурный псевдоним будущего президента США – Краснов. Его показания вызвали резонанс, но в то же время возникли сомнения относительно служебного прошлого бывшего чиновника и возможности получить доступ к соответствующим документам.

Реклама

Жирнов изучил эти заявления и попытался сопоставить их с известными ему принципами работы КГБ. Однако наличие дела об оперативной разработке само по себе еще не означает, что человека удалось завербовать.

Я разбирался, был ли Трамп завербован КГБ в 1987 году, когда приезжал в Советский Союз в начале перестройки. Его личное агентурное дело я не видел и не читал, поэтому утверждать этого не могу– пояснил Жирнов.

По утверждению Мусаева, он работал в шестом управлении КГБ, которое занималось экономической контрразведкой. В его структуре действовали два подразделения, деятельность которых могла непосредственно касаться визита Трампа: восьмой отдел работал с большим иностранным бизнесом, а тринадцатый – с совместными предприятиями, которые начали создавать во времена Михаила Горбачева.

Трамп на тот момент был известным американским предпринимателем, приехавшим в СССР изучать возможности для бизнеса. Жирнов убежден, что человек такого уровня должен был заинтересовать оба подразделения советской контрразведки.

Реклама

Оба этих отдела обязательно должны были взять его на оперативную разработку, окружить агентурой и провести все чекистские мероприятия. А именно – собрать информацию, компромат, подвести к нему каких-нибудь женщин и все это задокументировать. А дальше уже пытаться работать с ним как с агентом– рассказал бывший сотрудник КГБ.

Трамп приезжал в Советский Союз вместе с женой и посетил Москву и Ленинград. По предположению Жирнова, местное управление КГБ также могло следить за американским бизнесменом, хотя конкретных сведений о проводившихся в отношении него мероприятиях нет.

В то же время версию о том, что Трампа якобы лично завербовал Владимир Путин, Жирнов отвергает. В 1987 году будущий российский диктатор находился в Дрездене на территории Германской Демократической Республики, где работал в местном подразделении представительства КГБ, а его служебное положение было недостаточно высоким для работы с американским бизнесменом такого уровня.

Реклама

После поездки Трамп заговорил о политике

Больше всего вопросов у Жирнова вызвали события, произошедшие уже после завершения советского визита. До лета 1987 года Трамп был известным бизнесменом и медийной личностью, но практически не занимался активной политической деятельностью.

Вернувшись в США, он стал значительно чаще высказываться о будущем американского государства и его отношениях с другими странами. Причем первые масштабные политические заявления появились вскоре после поездки в СССР.

Только вернувшись из Советского Союза, он за собственные деньги купил рекламные площади в нескольких больших американских газетах и опубликовал своеобразный манифест о том, как Америке жить дальше. А затем попал сразу в два самых популярных на тот момент ток-шоу – к Опре Уинфри и Ларри Кингу. Там его даже спросили о его президентских амбициях– рассказал Жирнов.

Реклама

На вопрос о возможном участии в президентских выборах Трамп тогда отвечал уклончиво, объясняя, что у него достаточно других дел. Однако его публичные заявления уже выходили далеко за пределы предпринимательской деятельности.

Среди тем, которые начал поднимать будущий американский президент, были отношения с Западной Европой, НАТО и Китаем. Жирнов обратил внимание, что часть этих тезисов впоследствии появилась в политической риторике Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Сходство взглядов в разные периоды и резкое изменение публичной активности после поездки в Советский Союз вызвали у бывшего сотрудника КГБ подозрения относительно возможного внешнего влияния.

Такое впечатление, что в Москве ему дали задание, сказали, что нужно делать, что говорить. До этого он занимался исключительно бизнесом и не вмешивался в подобные дела. Он уже был медийной личностью, но политикой совсем не занимался. И вдруг Трамп пошел прямо в политику– предположил Жирнов.

Реклама

У Жирнова нет документальных подтверждений того, что эти изменения были результатом вербовки или полученных в Москве заданий. В то же время он считает этот эпизод важным для изучения дальнейшей политической карьеры Трампа и его отношения к России.

Жирнов об агенте Краснове и Трампе: смотрите видео