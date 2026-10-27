Трамп повернувся з СРСР і раптом пішов у політику: що насторожило ексспівробітника КДБ

Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов в ефірі 24 Каналу пояснив, звідки взялася історія про агента Краснова та наскільки вона відповідає методам роботи радянських спецслужб. Особливу увагу він звернув на події, які відбулися після повернення Трампа до Америки.

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КДБ міг розробляти Трампа в СРСР

Історія про можливі зв'язки Трампа з радянськими спецслужбами знову привернула увагу через його нинішню політику щодо Росії. Одним із приводів для обговорення стала заява колишнього керівника органів безпеки Казахстану Мусаєва, який у 2025 році стверджував, що бачив справу оперативної розробки американського бізнесмена за 1987 рік.

Мусаєв назвав і нібито агентурний псевдонім майбутнього президента США – Краснов. Його свідчення викликали резонанс, але водночас з'явилися сумніви щодо службового минулого колишнього посадовця та можливості отримати доступ до відповідних документів.

Жирнов дослідив ці заяви та спробував зіставити їх із відомими йому принципами роботи КДБ. Проте наявність справи оперативної розробки сама по собі ще не означає, що людину вдалося завербувати.

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Я розбирався, чи був Трамп завербований КДБ у 1987 році, коли приїжджав до Радянського Союзу на початку перебудови. Його особистої агентурної справи я не бачив і не читав, тому стверджувати цього не можу– пояснив Жирнов.

За твердженням Мусаєва, він працював у шостому управлінні КДБ, яке займалося економічною контррозвідкою. У його структурі діяли два підрозділи, діяльність яких могла безпосередньо стосуватися візиту Трампа: восьмий відділ працював із великим іноземним бізнесом, а тринадцятий – зі спільними підприємствами, які почали створювати за часів Михайла Горбачова.

Трамп на той момент був відомим американським підприємцем, який приїхав до СРСР вивчати можливості для бізнесу. Жирнов переконаний, що людина такого рівня мала зацікавити обидва підрозділи радянської контррозвідки.

Обидва ці відділи обов'язково мали взяти його в оперативну розробку, оточити агентурою та провести всі чекістські заходи. А саме – зібрати інформацію, компромат, підвести до нього якихось жінок і все це задокументувати. А далі вже намагатися працювати з ним як з агентом– розповів колишній співробітник КДБ.

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Трамп приїжджав до Радянського Союзу разом із дружиною та відвідав Москву й Ленінград. За припущенням Жирнова, місцеве управління КДБ також могло стежити за американським бізнесменом, хоча конкретних відомостей про проведені щодо нього заходи немає.

Водночас версію, нібито Трампа особисто завербував Володимир Путін, Жирнов відкидає. У 1987 році майбутній російський диктатор перебував у Дрездені на території Німецької Демократичної Республіки, де працював у місцевому підрозділі представництва КДБ, а його службове становище було недостатньо високим для роботи з американським бізнесменом такого рівня.

Після поїздки Трамп заговорив про політику

Найбільше запитань у Жирнова викликали події, які відбулися вже після завершення радянського візиту. До літа 1987 року Трамп був відомим бізнесменом і медійною особою, але практично не займався активною політичною діяльністю.

Повернувшись до США, він почав значно частіше висловлюватися про майбутнє американської держави та її відносини з іншими країнами. Причому перші масштабні політичні заяви з'явилися невдовзі після поїздки до СРСР.

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Щойно він повернувся з Радянського Союзу, за власні гроші купив рекламні площі в кількох великих американських газетах і опублікував своєрідний маніфест про те, як Америці жити далі. А потім потрапив одразу на два найпопулярніші тоді токшоу – до Опри Вінфрі та Ларрі Кінга. Там навіть запитали про його президентські амбіції– розповів Жирнов.

На запитання про можливу участь у президентських виборах Трамп тоді відповідав ухильно, пояснюючи, що має достатньо інших справ. Однак його публічні заяви вже виходили далеко за межі підприємницької діяльності.

Серед тем, які почав порушувати майбутній американський президент, були відносини із Західною Європою, НАТО та Китаєм. Жирнов звернув увагу, що частина цих тез згодом з'явилася в політичній риториці Трампа під час президентської кампанії 2016 року.

Подібність поглядів у різні періоди та різка зміна публічної активності після радянської поїздки викликали в колишнього співробітника КДБ підозри щодо можливого зовнішнього впливу.

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Таке враження, що в Москві йому дали завдання, сказали, що потрібно робити, що говорити. До цього він займався суто бізнесом і не втручався в подібні справи. Він уже був медійною людиною, але політикою зовсім не займався. І раптом Трамп пішов просто в політику– припустив Жирнов.

Жирнов не має документальних підтверджень того, що ці зміни були результатом вербування чи отриманих у Москві завдань. Водночас він вважає цей епізод важливим для дослідження подальшої політичної кар'єри Трампа та його ставлення до Росії.

Жирнов про агента Краснова і Трампа: дивіться відео