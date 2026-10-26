"Трамп ведет себя как агент Краснов": Жирнов о возможных связях с КГБ, уступках Путину и Starlink

Дональд Трамп продолжает оправдывать Владимира Путина, даже когда Россия наносит новые удары по Украине. Его решения в пользу Москвы вызывают все более острую критику даже среди республиканцев, а давняя история о возможных связях американского президента с КГБ вновь привлекает внимание.

Реклама Adv

популярные видео

Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов в интервью 24 Каналу объяснил, почему сравнивает поведение Трампа с действиями агента советских спецслужб. Он рассказал о поездке американского президента в СССР в 1987 году, происхождении псевдонима Краснов, а также о спорах вокруг Starlink и новых договоренностях с Кремлем.

Откуда взялся "агент Краснов"

Путин продолжает атаковать Украину даже после переговоров со Стивом Виткоффом, а Трамп оправдывает российского диктатора. Вы предполагали, что он может быть агентом Красновым. На чем основана эта версия?

В целом он ведет себя как агент Краснов. Вокруг этой истории уже давно ведется полемика, и первую главу своей последней книги я посвятил именно ей.

Реклама

Я разбирался, могли ли сотрудники КГБ завербовать Трампа в 1987 году, когда он приезжал в Советский Союз в начале перестройки. Но сразу скажу: его личное агентурное дело я не видел и не читал, поэтому утверждать, что вербовка действительно имела место, не могу.

Зато мы можем проанализировать показания людей, которые рассказывали о возможной работе советских спецслужб с Трампом.

Прежде всего речь идет о бывшем руководителе органов безопасности Казахстана Мусаеве. В 2025 году он заявил, что видел дело об оперативной разработке американского бизнесмена за 1987 год, и назвал его якобы агентурный псевдоним – Краснов.

Это заявление вызвало большой международный резонанс. На самого Мусаева обрушилась волна критики: начали говорить о его прошлом, проблемах с законом в Казахстане и сомневаться, что он вообще мог иметь доступ к таким документам.

Реклама

Я собрал эти материалы и проанализировал его рассказ. Меня интересовало, насколько он соответствует структуре КГБ и методам работы советской контрразведки.

Мусаев утверждал, что работал в шестом управлении, которое занималось экономической контрразведкой. Именно это подразделение могло заинтересоваться большим американским бизнесменом, приехавшим в СССР для обсуждения экономических возможностей.

Поездка в СССР в 1987 году

Как КГБ мог работать с Трампом и действительно ли к его возможной вербовке имел отношение Путин?

В шестом управлении существовали восьмой и тринадцатый отделы. Восьмой занимался большим иностранным бизнесом, представители которого приезжали в Советский Союз. Тринадцатый работал с совместными предприятиями, которые как раз начали создаваться при Горбачеве.

Трамп был известным американским бизнесменом, поэтому я убежден, что его визит должен был привлечь внимание обоих отделов. В соответствии со своими задачами они должны были организовать оперативные мероприятия.

Реклама

Сначала собирали информацию о человеке: его бизнес, контакты, привычки, слабые места. Могли привлекать агентуру, организовывать знакомства, искать компромат, в частности через интимные связи. Все это документировали, а затем могли попытаться установить агентурные отношения.

Я не знаю, какие именно меры применялись в отношении Трампа и удалось ли кому-то его завербовать. Но сама оперативная разработка большого иностранного бизнесмена вполне соответствовала практике советских спецслужб.

Трамп приезжал с женой. Они посетили Москву и Ленинград, где местные органы КГБ также могли за ним наблюдать.

А вот рассказы о том, что Трампа лично завербовал Владимир Путин, я считаю выдумками.

Путина тогда не было в Ленинграде. В 1987 году он находился в Дрездене, в Германской Демократической Республике, где работал в местном подразделении представительства КГБ. К тому же по служебному положению он был слишком незначительной фигурой для работы с американским бизнесменом такого уровня.

Реклама

Самые интересные события начались после возвращения Трампа в США.

До поездки он в основном занимался бизнесом. Конечно, он уже был известной медийной личностью, но активной политической деятельности практически не вел.

А затем Трамп за собственные деньги купил рекламные площади в больших американских газетах и опубликовал своеобразный манифест о том, какой должна быть внешняя политика США.

Он также появился в популярных телешоу Опры Уинфри и Ларри Кинга. Его стали расспрашивать о президентских амбициях, хотя раньше эта тема не была главной в его публичной жизни.

Трамп отвечал уклончиво, говорил, что у него достаточно других дел. Однако именно тогда он начал активно высказываться о международных отношениях.

Особое внимание я обратил на его взгляды на НАТО, Западную Европу и Китай. Многие тезисы, которые он продвигал уже во время президентской кампании 2016 года, появились еще после поездки в СССР.

Реклама

То есть человек до июля 1987 года почти не занимался политикой, едет в Советский Союз, возвращается и вдруг начинает выступать с масштабными политическими заявлениями.

У меня сложилось впечатление, будто в Москве ему могли объяснить, какие идеи нужно продвигать и в каком направлении двигаться. Возможно, он получил определенные рекомендации или задания. Именно такая последовательность событий заставила меня подробнее исследовать эту историю.

Эпштейн и возможный компромат

Вы связываете эту версию также с историей Джеффри Эпштейна. Какие обстоятельства привлекли ваше внимание?

Трамп и Эпштейн были знакомы еще с 1980-х годов. Они долгое время поддерживали контакты, но примерно в середине 2000-х их отношения ухудшились.

В окружении Эпштейна были люди, чьи связи могли представлять интерес для исследователей советских спецслужб. В частности, речь идет о дочери известного британского издателя, который печатал выступления Брежнева, Живкова и других руководителей коммунистических партий.

Реклама

О самом издателе говорили как о человеке, связанном с КГБ. Его гибель также вызвала много вопросов, ведь он исчез с яхты при необычных обстоятельствах.

Впоследствии Эпштейн столкнулся с обвинениями в сексуальных преступлениях. Он был осужден, а контакты с ним стали опасными для репутации людей из его окружения.

Трамп постепенно дистанцировался от Эпштейна. Между ними также возник конфликт из-за недвижимости во Флориде, которую, по широко распространенным сообщениям, хотели приобрести оба.

А уже в 2016–2017 годах появились слухи, что Эпштейн якобы пытался продать России компрометирующие материалы на Трампа.

В этих историях упоминались возможные контакты с представителем России при ООН Виталием Чуркиным. Тот впоследствии внезапно скончался в Нью-Йорке.

Также сообщалось о попытках Эпштейна установить контакты через бывшего премьер-министра Норвегии. По этой версии, он хотел организовать встречу с Сергеем Лавровым, чтобы обсудить передачу материалов, которые могли заинтересовать Кремль.

Реклама

Я собирал эти сообщения вместе с другими фактами из биографии Трампа. Самого архива, о котором шла речь, я не видел, но эта история привлекла мое внимание к возможным каналам получения компромата.

В Украине тему возможной вербовки Трампа исследовал также генерал-лейтенант СБУ в отставке Омельченко. Он анализировал методы, с помощью которых советские спецслужбы могли работать с американским бизнесменом.

Однако самое важное для меня сейчас даже не то, что могло произойти в 1987 году. Гораздо интереснее, почему нынешние решения Трампа выглядят настолько невыгодными для него самого.

Дизельное соглашение перед выборами

Почему вы называете нынешнюю политику Трампа в отношении России политически самоубийственной?

Потому что он предпринимает шаги, которые могут очень дорого обойтись ему и Республиканской партии накануне выборов в Конгресс.

В США значительная часть граждан положительно относится к Украине и негативно воспринимает Россию. Это не означает, что все поддерживают неограниченную военную помощь, но приверженность Трампа Путину вызывает в американском обществе все больше вопросов.

Особенно показательна сделка с дизельным топливом. На мой взгляд, российское топливо не будет иметь решающего значения для американского рынка, но политический эффект такого решения огромен.

Фактически накануне выборов Трамп соглашается смягчить ограничения в отношении российских энергоносителей. Он демонстрирует готовность возобновлять экономические отношения с государством, которое продолжает войну против Украины.

При этом у США есть другие возможности обеспечения топливом.

Рядом расположена Канада – большой производитель нефти и нефтепродуктов, давний торговый партнер Америки. Сами Соединенные Штаты также являются одним из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей.

Если бы главной целью было увеличение доступности топлива для американцев, можно было бы обсуждать закупки в Канаде или перенаправление части собственной продукции на внутренний рынок.

Но Трамп выбирает договоренность именно с Путиным. И делает это в тот момент, когда его партии нужно сохранять поддержку избирателей.

У меня создается впечатление, будто он получил указание из Москвы. Иначе я не могу объяснить, почему он столь настойчиво ищет возможности для экономических уступок России, несмотря на очевидные политические риски.

Я даже предполагаю, что Кремль уже не слишком рассчитывает на дальнейшее укрепление позиций Трампа. В Москве могут считать, что после выборов 3 ноября его возможности сократятся, поэтому сейчас пытаются получить от него максимум.

Речь идет об ослаблении санкций, выгодных экономических решениях и отсрочке новых ограничений, в частности связанных с законодательными инициативами Линдси Грэма.

Трамп при этом ищет способы повысить собственную популярность. Например, ранее он говорил о возможности выплатить взрослым американцам по пять тысяч долларов после выборов, связывая это с победой своей партии.

Это интересная политическая схема. Он не говорит избирателю прямо: проголосуй за меня, и я дам тебе деньги. Но обещает будущие выплаты в случае успеха республиканцев.

Я и раньше предполагал, что перед голосованием он будет пытаться продемонстрировать что-то яркое: снизить цены на бензин, пообещать выплаты или вернуть домой американского гражданина после переговоров с Москвой.

Виткофф, Путин и Иран

Что показали последние переговоры Стива Виткоффа с Путиным и почему они вызвали новую волну критики в США?

Виткофф сначала побывал в Норвегии, где находился Владимир Зеленский и где европейские представители поддерживали украинскую позицию. После этого он отправился в Россию и встретился с Путиным.

И мы вновь увидели чрезвычайно благосклонное отношение американского переговорщика к российскому диктатору. Виткофф даже назвал Путина гуманистом.

Меня это поражает. Российская армия продолжает проводить атаки на украинские города, а представитель президента США говорит о гуманизме человека, который руководит этой войной.

Параллельно произошло освобождение американского гражданина Хаббарда, которого долгое время удерживали в России. Виткофф вернулся с ним в Соединенные Штаты, а администрация Трампа представила это как большой дипломатический успех.

Но нам говорят, что Путин якобы ничего не получил взамен. Примерно в то же время появилась договоренность по поводу российского дизеля.

Для меня эти события выглядят как своеобразный обмен: Москва освобождает американца, а Вашингтон принимает экономически и политически важное для России решение.

Еще более показательна позиция Трампа в отношении Ирана.

Американскому президенту задают вопросы о помощи, которую Москва может оказывать Тегерану, в частности о возможной передаче разведывательных данных для атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

А он отвечает, что Путин, по его мнению, помогает иранцам совсем немного.

И это происходит в то время, когда Сергей Лавров находится с официальным визитом в Иране. Российское и иранское руководство регулярно встречается, обсуждает сотрудничество и новые договоренности.

Путин также неоднократно проводил встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На 27 октября ожидался новый визит иранского президента в Москву.

То есть мы видим активные дипломатические контакты, а Трамп ведет себя так, будто сотрудничество Москвы и Тегерана не представляет серьезной проблемы.

Такие решения все больше возмущают американских политиков. Демократы и независимые давно критикуют Трампа, но теперь недовольство усиливается и среди республиканцев.

Звучат все более резкие оценки его поведения, в частности сравнения с человеком, действующим в интересах Кремля. Подобную риторику я вижу уже не только среди давних политических оппонентов Трампа, но и в более широких кругах западной политики.

Для Республиканской партии главная проблема заключается в том, что вместо предвыборных успехов президент создает новые споры. К дизельному соглашению и благосклонным заявлениям о Путине добавилась еще и история со спутниковой связью для украинских беспилотников.

Проблемы Starlink и Starshield

Что произошло со связью украинских дронов и кто мог принять решения, приведшие к ограничениям?

Я считаю, что в этой истории были задействованы Илон Маск, Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет. Сейчас они пытаются переложить ответственность друг на друга.

Мы видели сообщения о серьезных перебоях со связью, необходимой украинским беспилотникам. По моему мнению, примерно в течение трех дней работа соответствующих систем была существенно ограничена.

Часть технических проблем, насколько мне известно, сохраняется до сих пор.

По информации моих источников, связь Starlink на скоростях свыше 160 километров в час работает нестабильно. Для скоростных украинских беспилотников это может стать серьезной проблемой.

Важно понимать, что речь идет не о максимальной физической скорости дрона. Беспилотник может лететь быстрее, но при определенной скорости возникают трудности со стабильностью спутниковой связи.

Это влияет на передачу информации и возможности управления аппаратом во время выполнения задачи.

Больше всего меня интересует, кто принимал соответствующие решения. Ведь SpaceX работает по государственным контрактам, в частности с Пентагоном, поэтому вопрос военной спутниковой связи не может зависеть только от личных желаний Маска.

Я не верю, что такие ограничения могли появиться без участия американского руководства. Именно поэтому считаю, что ответственность нужно искать не только в компании SpaceX.

Эта история вызвала новые вопросы в американской политической среде. Особенно показательно, что часть людей, которые ранее защищали Трампа от обвинений в возможном российском влиянии, теперь сами начинают критиковать его решения.

Среди них есть и бывшие участники расследований о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Раньше они отрицали часть обвинений против Трампа, а теперь выражают обеспокоенность тем, что его политика может противоречить интересам США.

Для республиканцев это особенно опасно в преддверии выборов. Они вынуждены объяснять своим избирателям, почему президент идет на новые уступки России и почему возникают проблемы с технологиями, от которых зависит оборона Украины.

Переговоры после выборов

Чего удалось достичь в ходе последних контактов США с Россией и может ли возможный саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпина изменить ситуацию?

Если не учитывать увольнение Хаббарда и громкие заявления, я не вижу существенного продвижения в переговорах.

Хорошо, по крайней мере, то, что Соединенные Штаты сохранили важное условие: будущие экономические проекты с Россией можно обсуждать, но реализовывать их следует только после заключения мирного соглашения.

То есть стороны могут говорить об инвестициях, больших контрактах и сотрудничестве. Но без завершения войны эти договоренности не должны вступать в силу.

А Путин, насколько я вижу, не собирается заключать мирное соглашение на приемлемых для Украины условиях.

Он даже предложил вернуться к более активным переговорам не раньше 10 ноября. Это очень показательно, ведь американские выборы в Конгресс состоятся 3 ноября.

Я думаю, Кремль хочет сначала увидеть результаты голосования, понять новый баланс политических сил в Вашингтоне и только после этого решать, как продолжать контакты с Трампом.

Параллельно обсуждается возможная трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая.

Но и здесь возникают серьезные противоречия. Трамп говорил о желании обсудить в первую очередь сокращение ядерного оружия, тогда как Китай не заинтересован в ограничении своего арсенала на нынешнем этапе.

Я приведу цифры, которые использую для сравнения. В России примерно 1796 развернутых ядерных боеголовок, в Соединенных Штатах – около 1770. Китайский ядерный арсенал оценивают примерно в 500 боеголовок.

Пекин исходит из того, что сначала должен приблизиться к уровню других больших ядерных держав. Пока Китай не будет обладать хотя бы примерно сопоставимым потенциалом, возможно, на уровне тысячи боеголовок, он вряд ли согласится на сокращение.

Поэтому пока неясно, о каких конкретных договоренностях могут говорить три лидера.

Нет ясности и относительно самого проведения встречи. Обсуждаются международные мероприятия, контакты в рамках АТЭС и "Группы двадцати", возможны отдельные переговоры.

Но не факт, что Трамп поедет на все запланированные мероприятия. Неизвестно, согласится ли Си Цзиньпин на предложенный формат. Так же остается открытым вопрос о возможной встрече Путина с американским президентом во Флориде, куда его приглашали.

Все это будет зависеть и от результатов выборов в США, и от решений самих участников.

Пока что мы видим много дипломатической активности, но очень мало конкретных результатов. Россия продолжает войну, а готовности Кремля менять свои требования нет.

Полная беседа: смотрите видео