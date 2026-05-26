Боевик ликвидирован, "наводчицу" взяли с поличным: СБУ провела спецоперацию в Донецкой области

В Донецкой области Служба безопасности Украины провела спецоперацию, во время которой задержала российскую агентку-корректировщицу. В ходе операции также ликвидировали боевика России, который скрывался в ее доме и оказывал вооруженное сопротивление.

Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных Сил провела спецоперацию в Донецкой области, во время которой разоблачила агентурную сеть противника. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о задержании российского агента?

В результате спецоперации задержана местная жительница, которая работала на российские силы, и ликвидирован боевик России, скрывавшийся в ее доме.

По данным следствия, российский военный с позывным "Шаман" проник на территорию Лимана для сбора разведданных о позициях Сил обороны. Там он установил контакт с местной безработной женщиной, которая впоследствии начала прятать его в своем доме. После этого оккупант привлек ее к сбору информации о расположении украинских военных. Женщина под видом обычных прогулок обходила местность и фиксировала потенциальные цели, после чего передавала координаты боевику, который докладывал их своему командованию для возможных ударов.

Во время спецоперации враг оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего был ликвидирован украинскими военными. По материалам дела, "Шаман" служил в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа России.

СБУ заранее задокументировала деятельность вражеской пары и приняла меры для защиты позиций украинских военных в районе Лимана. Задержанной сообщено о подозрении по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила агентурную сеть в других городах Украины

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая собирала и передавала информацию для корректировки российских ударов по Киевской и Одесской области. Следствие установило, что агент отслеживал адреса проживания и маршруты передвижения потенциальных целей и передавал информацию кураторам в России. Для этого он использовал личные контакты и прикрывался работой по администрированию компьютерных систем.

Кроме того, СБУ задержала агента ФСБ, который наводил удары по Никополю с помощью "Градов" и FPV-дронов. Агент был завербован через телеграмм и получал оплату от ФСБ за сбор разведывательной информации об украинских оборонительных позициях.