Агентство Кремля: какие депутаты в Европарламенте голосовали против Украины
2 марта 2022 , 15:37Читати новину українською
Источник:телеграмм ЛЕЩЕНКО ЗДЕСЬ
Европарламент призвал ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако во время голосования было 13 "против" и 26 "воздержались".
На своей странице у телеграмм Сергей Лещенко опубликовал список этих людей и из каких стран.
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"Депутаты Европарламента, проголосовавшие накануне против Украины. Агентура Кремля сама вышла из засады", – подписал Лещенко.
Смотрите список / Фото телеграмм
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