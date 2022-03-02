Агентство Кремля: какие депутаты в Европарламенте голосовали против Украины

Европарламент призвал ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако во время голосования было 13 "против" и 26 "воздержались".

На своей странице у телеграмм Сергей Лещенко опубликовал список этих людей и из каких стран.

Важно С начала полномасштабного вторжения погибли уже более 2000 мирных украинцев

"Депутаты Европарламента, проголосовавшие накануне против Украины. Агентура Кремля сама вышла из засады", – подписал Лещенко.



Смотрите список / Фото телеграмм

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