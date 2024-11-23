Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш". Отмечается, что уже известно о трех погибших из-за внутренних конфликтов между оккупантами.

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В российских подразделениях растет количество конфликтов

Агент "Атеш" среди военнослужащих 218 танкового полка российской армии сообщил о месте дислокации военной базы вблизи линии фронта в Донецкой области. На базу постоянно приезжают машины, которые высаживают военных и сразу уезжают обратно, не оставляя техники.

По словам агента "Атеш", это танкисты из Бурятии, которые готовятся к участию в наступлении на этом направлении. Также известно о трех "двухсотых" – речь идет о не боевых потерях из-за внутренних конфликтов между российскими военными и бурятами.

Недовольство бурятов продолжает расти, что приводит к частым случаям издевательств и унижений россиян, провоцируя еще большую напряженность внутри подразделений,

– рассказали в "Атеш".

К слову, ранее также стало известно, что в Донецкой области партизаны "Атеш" помогли ликвидировать вражеское подразделение операторов БпЛА. Эти оккупанты должны были участвовать в штурмах на Торецком направлении.