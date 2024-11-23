Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш". Зазначається, що вже відомо про трьох загиблих через внутрішні конфлікти між окупантами.

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У російських підрозділах зростає кількість конфліктів

Агент "Атеш" серед військовослужбовців 218 танкового полку російської армії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області. На базу постійно приїжджають машини, які висаджують військових та одразу їдуть назад, не залишаючи техніки.

За словами агента "Атеш", це танкісти з Бурятії, які готуються до участі у наступі на цьому напрямку. Також відомо про трьох "двохсотих" – йдеться про не бойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами.

Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань та принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділів,

– розповіли в "Атеш".

До слова, раніше також стало відомо, що в Донецькій області партизани "Атеш" допомогли ліквідувати ворожий підрозділ операторів БпЛА. Ці окупанти мали брати участь у штурмах на Торецькому напрямку.