Активисты "Гражданской силы" – очага гражданского сопротивления движения "Атеш" – наказали любителя "русского мира" в Москве, передает 24 Канал.

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Что известно

На обнародованных в сети кадрах можно заметить машину с наклейкой Z, которая символизирует поддержку войны в Украине. Утром владельца транспорта ожидал неприятный сюрприз. Партизаны разбили стекло, на котором красовалась пропагандистская "этикетка".

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Предупреждаем, что такое произойдет с каждым, кто открыто болеет рашизмом и поддерживает военные преступления. У вас осталось мало времени, чтобы снять наклейки и спрятать другую атрибутику, за которую будет стыдно!,

– предупредили подпольщики.

"Атеш" "охотится" на Z-патриотов в Москве / Фото организации

К слову, в Нижнем Тагиле агенты движения "Атеш" сожгли автомобиль с Z-атрибутикой.