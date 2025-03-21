Активісти "Громадянської сили" – осердка громадянського опору руху "Атеш" – покарали любителя "русского міра" у Москві, передає 24 Канал.

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Що відомо

На оприлюднених у мережі кадрах можна помітити автівку із наліпкою Z, яка символізує підтримку війни в Україні. Вранці на власника транспорта очікував неприємний сюрприз. Партизани розбили скло, на якому красувалася пропагандистська "етикетка".

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Попереджаємо, що таке станеться з кожним, хто відкрито хворіє на рашизм і підтримує військові злочини. У вас залишилося мало часу, щоб зняти наклейки та сховати іншу атрибутику, за яку буде соромно!,

– попередили підпільники.

"Атеш" "полює" на Z-патріотів у Москві / Фото організації

До слова, у Нижньому Тагілі агенти руху "Атеш" спалили автомобіль із Z-атрибутикою.