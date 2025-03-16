Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар. Прихильник "русского міра", що активно підтримує злочинний режим країни-агресорки, зостався без засобу пересування.

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Як борються із "Z-никами"

Агенти нагадують жителям Росії – тим, хто підтримує окупацію України й воєнні злочини, не вдасться сховатися від справедливості навіть за Уралом.

Любителів Z-атрибутики стає дедалі менше в усій Росії, а тих, хто її ще не позбувся, постійно переслідують якісь напасті – то машина згорить, то ще щось гірше,

– написали в "Атеш".

Партизани підпалили авто "Z-ника": дивіться відео "Атеш"

До слова, агенти закликають приєднуватися до руху всіх, хто "бажає кращого майбутнього для своєї країни". Нещодавно вони знищили релейну шафу на залізниці в Джанкойському районі Криму, чим завадили логістиці окупантів.