Об этом пишет политолог Александр Черненко. Эксперт подчеркивает, что дела против предателей имеют хорошую юридическую базу.

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"Практически все доходят до суда, а российские агенты получают реальные сроки. Еще один важный аспект: создается мощный обменный фонд. После того, как из предателей вытягивают всю важную информацию, некоторых из них меняют, спасая из плена наших героев", – акцентирует Черненко.

Действия нашей спецслужбы существенно мешают россиянам работать на временно оккупированных территориях. Все больше людей там понимает, что наказание неизбежно и пытаются избежать сотрудничества,

– считает политолог.

Также эксперт отмечает превентивную работу СБУ по задержанию агитаторов "русского мира".

Именно из подобных персонажей россияне формировали свою сетку информаторов и наводчиков. Спецслужбы России отслеживали их активность в соцсетях и публичном поле и начинали с ними сотрудничать. Сейчас мы действуем на опережение: все подобные сигналы отрабатываются, а их фигуранты оказываются на скамье подсудимых,

– пишет Черненко.

Напомним, на этой неделе Служба Безопасности разоблачила группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" и агентурную сеть России на Яворовском полигоне.