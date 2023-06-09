Про це пише політолог Олександр Черненко. Експерт підкреслює, що справи проти зрадників мають добру юридичну базу.

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"Практично всі доходять до суду, а російські агенти отримують реальні строки. Ще один важливий аспект: створюється потужний обмінний фонд. Після того, як зі зрадників витягають всю важливу інформацію, деяких з них міняють, рятуючи з полону наших героїв", – акцентує Черненко.

Дії нашої спецслужби суттєво заважають росіянам працювати на тимчасово окупованих територіях. Все більше людей там розуміє, що покарання неминуче і намагаються уникнути співпраці,

– вважає політолог.

Також експерт відмічає превентивну роботу СБУ по затриманню агітаторів "русского міра".

Саме з подібних персонажів росіяни формували свою сітку інформаторів та навідників. Спецслужби Росії відслідковували їх активність у соцмережах і публічному полі та починали з ними співпрацювати. Зараз ми діємо на випередження: всі подібні сигнали відпрацьовуються, а їх фігуранти опиняються на лаві підсудних,

– пише Черненко.

Нагадаємо, на цьому тижні Служба Безпеки викрила групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами ухвалення рішень" та агентурну мережу Росії на Яворівському полігоні.