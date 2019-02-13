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      Агитационная пирамида: политический эксперт рассказал о борьбе за голоса избирателей

      18 Читати новину українською
      Подкуп избирателей
      Подкуп избирателей / uzhgorod.net.ua

      Предвыборная кампания в Украине официально стартовала, но большинство кандидатов на пост главы государства уже давно борются за благосклонность избирателей. Некоторым это удается законным путем, а другие руководствуются принципом "на войне все средства хороши".

      Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказал политический консультант Сергей Гайдай.

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      Он отметил, что подкуп избирателей – это преступление. Однако по закону Украины можно проводить политическую агитацию за или против конкретного кандидата на волонтерских началах и без получения денежных вознаграждений.

      Нельзя подкупать человека, когда он определяется со своим выбором,
      – отметил Гайдай.

      "Впрочем, пока существуют мобильные агитационные группы, которые особенно популярны в сельской местности. Их работа заключается в развозке газет, общении с избирателями и непосредственной агитации отдать голос за конкретного кандидата", – добавил эксперт.

      Мобільні агітаційні групи
      Мобильные агитационные группы

      Также он сообщил, что это – американские технологии, которые становятся все более популярными в Украине. Но главным условием работы в таких агитационных группах – чтобы все было в рамках закона – должна быть бесплатность работы.

      Зато народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко предлагает нанять людей в такие агитационные группы и платить им зарплату,
      – заявил Гайдай.

      И подытожил: "Но и это еще не все. В системе, которую предложил Березенко, человек-агитатор должен пригласить еще других агитаторов. Это уже напоминает какую-то пирамиду".

      Смотрите видео программы "Что это было?" с объяснениями политического консультанта Сергея Гайдая:

       

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      13 февраля
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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко ЦИК Деньги Законодательство Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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