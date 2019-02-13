Агитационная пирамида: политический эксперт рассказал о борьбе за голоса избирателей

Предвыборная кампания в Украине официально стартовала, но большинство кандидатов на пост главы государства уже давно борются за благосклонность избирателей. Некоторым это удается законным путем, а другие руководствуются принципом "на войне все средства хороши".

Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказал политический консультант Сергей Гайдай.

Читайте также: Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой

Он отметил, что подкуп избирателей – это преступление. Однако по закону Украины можно проводить политическую агитацию за или против конкретного кандидата на волонтерских началах и без получения денежных вознаграждений.

Нельзя подкупать человека, когда он определяется со своим выбором,

– отметил Гайдай.

"Впрочем, пока существуют мобильные агитационные группы, которые особенно популярны в сельской местности. Их работа заключается в развозке газет, общении с избирателями и непосредственной агитации отдать голос за конкретного кандидата", – добавил эксперт.



Мобильные агитационные группы

Также он сообщил, что это – американские технологии, которые становятся все более популярными в Украине. Но главным условием работы в таких агитационных группах – чтобы все было в рамках закона – должна быть бесплатность работы.

Зато народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко предлагает нанять людей в такие агитационные группы и платить им зарплату,

– заявил Гайдай.

И подытожил: "Но и это еще не все. В системе, которую предложил Березенко, человек-агитатор должен пригласить еще других агитаторов. Это уже напоминает какую-то пирамиду".

Смотрите видео программы "Что это было?" с объяснениями политического консультанта Сергея Гайдая: