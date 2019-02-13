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      Агітаційна піраміда: політичний експерт розповів про боротьбу за голоси виборців

      82 Читать новость на русском
      Підкуп виборців
      Підкуп виборців / uzhgorod.net.ua

      Передвиборча кампанія в Україні офіційно стартувала, але більшість кандидатів на пост глави держави вже давно виборюють прихильність виборців. Деяким це вдається законним шляхом, а інші керуються принципом "на війні всі засоби хороші".

      Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було?" розповів політичний консультант Сергій Гайдай. 

      Читайте також: Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою

      Він наголосив, що підкуп виборців – це злочин. Проте за законом України можна проводити політичну агітацію за або проти конкретного кандидата на волонтерських засадах та без отримання грошових винагород.

      Не можна підкупати людину, коли вона визначається зі своїм вибором, 
      – зазначив Гайдай.

      "Утім, наразі існують мобільні агітаційні групи, які особливо популярні у сільській місцевості. Їх робота полягає в розвезенні газет, спілкуванні з виборцями та безпосередній агітації віддати голос за конкретного кандидата", – додав експерт.

      Мобільні агітаційні групи
      Мобільні агітаційні групи

      Також він повідомив, що це – американські технології, які стають все більш популярними в Україні. Але головною умовою роботи в таких агітаційних групах – щоб усе було в рамках закону – повинна бути безоплатність роботи.

      Натомість народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Березенко пропонує найняти людей в такі агітаційні групи та платити їм зарплату,
      – заявив Гайдай.

      І підсумував: "Але й це ще не все. В системі, яку запропонував Березенко, людина-агітатор має запросити ще інших агітаторів. Це вже нагадує якусь піраміду".

      Дивіться відео програми "Що це було?" з поясненнями політичного консультанта Сергія Гайдая:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Блок Петра Порошенка Гроші Законодавство ЦВК
      Джерело: 24 канал
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