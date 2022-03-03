Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас можно говорить о переломной фазе, поскольку время на стороне Украины. Кроме того, у врага большие потери и техники, и личного состава.
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Все чаще появляется информация об упадке морального духа оккупантов. По словам Маляра, это подтверждают и ВСУ, и данные с мест боя, и это видно по действиям армии врага.
Это агония, отчаяние, потому что они не могут реализовать свои планы. Они не ожидали такого мощного сопротивления,
– Минобороны заявили о деморализации в армии России.
Маляр добавила, что в Украине понимают, какие силы врага и насколько мощно с ними воюют ВСУ, а также какой мужественный украинский народ.
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