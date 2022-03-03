Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас можно говорить о переломной фазе, поскольку время на стороне Украины. Кроме того, у врага большие потери и техники, и личного состава.

Обратите внимание Скоро только пешком: Mercedes-Benz остановит экспорт автомобилей и микроавтобусов в Россию

В Минобороны рассказали деморализацию захватчиков

Все чаще появляется информация об упадке морального духа оккупантов. По словам Маляра, это подтверждают и ВСУ, и данные с мест боя, и это видно по действиям армии врага.

Это агония, отчаяние, потому что они не могут реализовать свои планы. Они не ожидали такого мощного сопротивления,

– Минобороны заявили о деморализации в армии России.

Маляр добавила, что в Украине понимают, какие силы врага и насколько мощно с ними воюют ВСУ, а также какой мужественный украинский народ.

Анна Маляр об кафиров: смотрите видео