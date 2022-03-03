Черговою ластівкою, яка відлетіла з Росії, став Mercedes-Benz. Ця, нагадаємо, торгова марка належить автобудівному концерну Daimler AG – одному з провідних світових виробників легкових і вантажних автомобілів.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

MercedesBenz послав Росію туди ж, куди й "русский корабль" пішов

І от 2 березня в офіційному твітері Mercedes-Benz з'явилося повідомлення:

Mercedes-Benz зупинить експорт легкових автомобілів і мікроавтобусів до Росії, а також місцеве виробництво в Росії до подальшого повідомлення.

Цього ж дня, додамо, всі продажі в країні-агресорці скасував популярний шведський рітейлер H&M. А Світовий банк негайно зупинив усі програми у Росії та Білорусі. Далі – тільки більше.

До слова, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту в іноземній валюті Росії до "В" з "ВВВ". Простими словами – світ не вірить, що Росія скоро навіть свій зовнішній борг зможе обслуговувати.

А що там SWIFT, за відключення від якого Росії Україна так довго боролася?



А все добре: російські банки викинуть зі системи 12 березня.

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