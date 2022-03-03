Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що зараз можна говорити про переломну фазу, оскільки час на стороні України. Крім того, у ворога великі втрати й техніки, і особового складу.

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У Міноборони розповіли деморалізацію загарбників

Все частіше з'являється інформація про занепад морального духу окупантів. За словами Маляр, це підтверджують і ЗСУ, і дані з місць бою, і це видно по діях армії ворога.

Це агонія, розпач, від того, що вони не можуть реалізувати свої плани. Вони не очікували на такий потужний спротив,

– Міноборони заявили про деморалізацію в армії Росії.

Маляр додала, що в Україні розуміють, які сили ворога й наскільки потужно з ними воюють ЗСУ, а також який мужній український народ.

Ганна Маляр про окупантів: дивіться відео

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