Все обстрелы украинской территории не имеют никакого стратегического смысла, поскольку на фронте Украина явно перехватила инициативу, преуспевая в контрнаступлении. Обстрелы призваны лишь напугать и посеять панику среди гражданского населения и в очередной раз показать, что Путин готов и дальше переступать через множество трупов невинных людей для достижения своих безумных целей.

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"Самый защищенный" мост в мире взорвали

На незаконно построенном Крымском мосту, возведенном россиянами на территории временно оккупированного Крыма, утром 8 октября произошел взрыв, выведший из строя автомобильную дорогу и железнодорожные пути на неопределенное время.

Это стало шокирующим ударом по амбициям президента Путина установить контроль над Украиной. Министерство обороны Украины сравнило подрыв моста с потоплением российского ракетного крейсера "Москва" в апреле.

Два печально известных символа российских властей в украинском Крыму исчезли. Что дальше на очереди,

– говорится в сообщении.

Крымский мост относится к стратегическим объектам первой категории – наравне с атомными электростанциями или командным пунктом РВСН.

Подрыв Крымского моста дает глубокую осведомленность о том, что Россия полностью не готова к каким-либо видам боевых действий не только на территории Украины, но и на территориях временно подконтрольных России.

Массированный террористический акт агрессии Путина

После того, как был подорван символ величия Путина, в панике и отчаянии он решает привлечь свою обычную кровавую тактику – терроризм.

Важно! 10 октября россия совершила самую массированную за время полномасштабной войны атаку по территории Украины. В ударах были задействованы высокоточные ракеты. Путин запустил 84 ракеты и 24 беспилотника по Украине, 43 из которых удалось сбить с помощью ПВО.



Погибли, по меньшей мере, 23 человека, еще около 100 получили ранения, значительное количество гражданской и энергетической инфраструктуры во многих городах Украины было повреждено.

Также Главнокомандующий ВС Украины Генерал Залужный опубликовал на своей официальной странице в фейсбуке схему нанесения государством-агрессором Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Россия применяет высокоточные ракеты Х-101, Х-555, запускаемые из стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, а также ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", С-300 и "Торнадо".

Работа в никуда

Такие массовые хаотические удары с точки зрения стратегии бессмысленны. В основном целью удара было мирное население.

Первые удары начались утром по местам сосредоточения мирного населения, россияне специально выбрали такое время и цели, чтобы нанести наибольший урон. Таким образом, они стремятся посеять панику и хаос, хотят уничтожить украинскую энергосистему.

Россияне за пол дня выпустили ракет по Украине стоимостью от 400 до 700 долларов. Все это еще раз доказывает, что Путин и его маниакальная цель истребить народ Украины это не миф, а реальность.

Украине жизненно необходимо больше оружия с Запада

10 октября дало ясно понять, что Украине нужно больше помощи Запада. Украина вынуждена отбивать ракетные атаки, применяя вооружение советских времен, которого к тому же мало.

Как заявил Владимир Зеленский в разговоре с Байденом, ПВО сейчас – приоритет №1.

Уже известно, что Украина получила первую ПВО IRIS-T от Германии.

Также в ближайшее время будут поставки передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, зенитно-артиллерийского комплекса Phalanx, беспилотники Grey Eagle.

Следует упомянуть о тактике россиян. Они максимально пытались сосредоточить внимание украинской противовоздушной обороны, атакуя ее одновременно ракетами и дронами-камикадзе. Поэтому для защиты не только Украины, но и всей Европы просто необходимо увеличить количество поставляемого в Украину оружия.