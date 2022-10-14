Усі обстріли української території не мають жодного стратегічного сенсу, оскільки на фронті Україна явно перехопила ініціативу, маючи успіхи в контрнаступі. Обстріли покликані лише налякати і посіяти паніку серед цивільного населення і в черговий раз показати, що Путін готовий і далі переступати через безліч трупів невинних людей для досягнення своїх шалених цілей.

Цікаво Масовою ракетною атакою Росія показала, чому програє в Україні, – The Atlantic

"Найзахищеніший" міст у світі підірвали

На незаконно побудованому Кримському мосту, зведеному росіянами на території тимчасово окупованого Криму, вранці 8 жовтня стався вибух, який вивів з ладу автомобільну дорогу та залізничні колії на невизначений час.

Це стало приголомшливим ударом по амбіціях президента Путіна встановити контроль над Україною. Міністерство оборони України порівняло підрив мосту з потопленням російського ракетного крейсера "Москва" у квітні.

Два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму зникли. Що далі на черзі,

— йдеться у повідомленні.

Кримський міст належить до стратегічних об'єктів першої категорії – на рівні з атомними електростанціями чи командним пунктом РВСН.

Підрив Кримського мосту дає глибоку поінформованість того, що Росія повністю не готова до будь-яких видів бойових дій не лише на території України, а й на територіях тимчасово підконтрольних Росії.

Масовий терористичний акт агресії Путіна

Після того, як був підірваний символ величі Путіна, в паніці та розпачі він вирішує привернутися до своєї звичайної кривавої тактики – тероризму.

Важливо! 10 жовтня росія здійснила наймасовішу за час повномасштабної війни атаку територією України. В ударах були задіяні високоточні ракети. Путін запустив 84 ракети та 24 безпілотники по Україні, 43 з яких вдалося збити за допомогою ППО.



Загинули щонайменше 23 людини, ще близько 100 отримали поранення, значну кількість цивільної та енергетичної інфраструктури у багатьох містах України було пошкоджено.

Також Головнокомандувач ЗС України Генерал Залужний опублікував на своїй офіційній сторінці у фейсбуці схему завдання державою-агресором Росією ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України.

Росія застосовує високоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників із Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, "Іскандер", С-300 та "Торнадо".

Робота внікуди

Такі масові хаотичні удари з точки зору стратегії не мають сенсу. Здебільшого метою удару було мирне населення.

Перші удари почалися вранці по місцях зосередження мирного населення, росіяни спеціально вибрали такий час і цілі, щоб завдати якнайбільшої шкоди. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку та хаос, хочуть знищити українську енергосистему.

Росіяни за пів дня випустили ракет Україною вартістю від 400 до 700 доларів. Все це вкотре доводить те, що Путін та його маніакальна мета винищити народ України це не міф, а реальність.

Україні життєво необхідно більше зброї із Заходу

10 жовтня дало ясно зрозуміти, що Україні потрібно більше допомоги від Заходу. Україна змушена відбивати ракетні атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, якого до того ж мало.

Як заявив Володимир Зеленський у розмові з Байденом, ППО нині – пріоритет №1.

Вже відомо, що Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини.

Також найближчим часом буде постачання пересувного норвезького зенітного ракетного комплексу NASAMS, зенітно-артилерійського комплексу Phalanx, безпілотники Grey Eagle.

Слід згадати про тактику росіян. Вони максимально намагалися зосередити увагу української протиповітряної оборони, атакуючи її одночасно ракетами та дронами-камікадзе. Тому для захисту не тільки України, а й усієї Європи просто необхідно збільшити кількість зброї, що поставляється в Україну.