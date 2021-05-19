Интересно, что строительство мавзолея обошлось в миллионы долларов США. А за образец Яковишин взял гробницу французского императора Наполеона.

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Эпатажный аграрий построил мавзолей наподобие гробницы Наполеона

Как пишет Суспільне, гендиректор агрохолдинга из Черниговской области "Земля и воля" Леонид Яковишин известен эпатажным поведением. Очередное доказательство этому – мужчина построил себе мавзолей. Для чего?

Чтобы после его смерти туда ходили на "паломничество" будущие поколения.

По словам бизнесмена, мавзолей откроют для посетителей. Но "это когда я буду в раю", – уточнил он.

Сооружение здания и внутренняя отделка – из мрамора и сусального золота – стоили 81-летнему аграрию примерно 3 миллиона долларов США.



Мавзолей, который построил себе аграрий на Черниговщине / Фото Суспільного

Так сказал сам Яковишин. По его же словам, образцом мавзолея стала гробница Наполеона Бонапарта. Однако у императора Франции усыпальница – беднее.

У него золота нет, и таких витражей тоже. Франция – бедная страна, колхозы богаче,

– "объяснил" Леонид Яковишин.

И действительно, в здании будущей гробницы стоят позолоченные статуи самого Яковишина – в полный рост. И не просто так, а с идеей: они показывают разные периоды жизни мужчины (в 20, 40, 60 и 80 лет).



Мавзолей, который построил себе аграрий на Черниговщине / Фото Суспільного

Еще из интересного о мавзолее Яковишин сообщил следующее: внутри поставили копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет. Всего же на строительство ушло 10 лет.

Показал аграрий и свой будущий саркофаг – весом в 23 тонны и ценой в 150 тысяч долларов.

Правда, не совсем понятно, как мужчина будет там лежать – ведь он сам признался, что бальзамировать его тело не будут.



Саркофаг Яковишина стоил ему 150 тысяч долларов / Фото Суспільного