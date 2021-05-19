Цікаво, що спорудження мавзолею обійшлося у мільйони доларів США. А за зразок Яковишин взяв гробницю французького імператора Наполеона.

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Епатажний аграрій побудував мавзолей на зразок гробниці Наполеона

Як пише Суспільне, гендиректор агрохолдингу із Чернігівської області "Земля і воля" Леонід Яковишин відомий епатажною поведінкою. Черговий доказ цього – чоловік побудував собі мавзолей. Для чого?

Щоб після його смерті туди ходили на "паломництво" майбутні покоління.

майбутні покоління. За словами бізнесмена, мавзолей відкриють для відвідувачів. Але "це коли я буду в раю", – уточнив він.

Спорудження будівлі та внутрішнє оздоблення – з мармуру і сусального золота – коштували 81-річному аграрію приблизно 3 мільйони доларів США.



Мавзолей, який побудував собі аграрій на Чернігівщині / Фото Суспільного

Так сказав сам Яковишин. За його ж словами, за зразок мавзолею взято гробницю Наполеона Бонапарта. Однак в імператора Франції усипальниця – бідніша.

У нього золота немає, і таких вітражів теж. Франція – бідна країна, колгоспи багатші,

– "пояснив" Леонід Яковишин.

І дійсно, у будівлі майбутньої гробниці стоять позолочені статуї самого Яковишина – у повний зріст. І не просто так, а з ідеєю: вони показують різні періоди життя чоловіка (у 20, 40, 60 і 80 років).



Мавзолей, який побудував собі аграрій на Чернігівщині / Фото Суспільного

Ще з цікавого про мавзолей Яковишин повідомив таке: всередині поставили копії вітражів з німецького храму, якому 600 років. А загалом на будівництво пішло 10 років.

Показав аграрій і свій майбутній саркофаг – вагою у 23 тонни й ціною у 150 тисяч доларів.

Щоправда, не зовсім зрозуміло, як чоловік там лежатиме – адже він сам зізнався, що бальзамувати його тіло не будуть.



Саркофаг Яковишина коштував йому 150 тисяч доларів / Фото Суспільного

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