Построил себе мавзолей как у Наполеона: умер аграрий с Черниговщины Леонид Яковишин

В Черниговской области известный аграрий Леонид Яковишин ранее построил для себя мавзолей за 3 миллиона долларов. Стало известно, что 26 июля он умер.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местное издание Cheline. Леонид Яковишин был генеральным директором агрохолдинга "Земля и Воля" и имеет звание "Герой Украины".

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Что известно о Леониде Яковишине, который построил мавзолей в Черниговской области?

О смерти агрария Леонида Яковишина сообщили в Бобровицкой общине. Известно, что мужчина всю жизнь посвятил родной земле, развитию сельского хозяйства и укреплению экономики. О построении собственного мавзолея на окраине Бобровицы Яковишин сообщил в 2021 году. На работы по его созданию он потратил 10 лет.

Аграрий хотел, чтобы после его смерти в мавзолей приходили люди. Здание, которое Леонид Яковишин планировал как место упокоения, украшено мрамором и золото. Также там находятся копии витражей из старинного немецкого храма, а посередине – саркофаг. В комнате есть позолоченные статуи, которые изображают Яковишина в разные годы жизни – в 20, 40, 60 и 80 лет.

Господин Леонид рассказывал, что при строительстве спроуды он вдохновлялся мавзолеем Наполеона I Бонапарта, но считал, что у полководца он "беднее", чем у него.

Интервью Леонида Яковишина в 2021 году: смотрите видео

Леонид Яковишин умер в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени Шалимова, где лечился в последнее время.

Что известно о Леониде Яковишине?

Аграрий с Черниговщины родился 19 мая 1939 года в селе Казатин Винницкой области. В 1961 году Яковишин окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном" и стал кандидатом экономических наук.

С 1961 по 1965 год Леонид Яковишин работал по специальности. В 1966 году стал начальником Костопольского районного управления сельского хозяйства Ровенской области. А уже с 1970 года был директором Бобровицкого совхоза-техникума. За 25 лет господин Леонид занял должность генерального директора ООО "Земля и воля", созданного на базе реорганизованного Бобровицкого совхоза-техникума.

Леонид Яковишин был народным депутатом Украины с марта 1990 по апрель 1994 года по Козелецкому избирательному округу № 44 на Черниговщине. Он также находился в должности советника исполняющего обязанности премьер-министра Украины Ефима Звягильского, премьер-министра Украины Виталия Масола и внештатным советником первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. В 2002 Леонид Яковишин снова баллотировался в Верховную Раду от избирательного блока политических партий "Единство".

Почетное звание "Герой Украины" Яковишину предоставили за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии агропромышленного комплекса, достижения высоких производственных показателей и многолетний самоотверженный труд.