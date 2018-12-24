Аграрная партия побеждает на выборах объединенных территориальных общин
Аграрная партия среди лидеров на выборах в объединенные территориальные общины. По общему количеству победителей по Украине она занимает третье место и занимает первенство среди внепарламентских партий.
Наибольшую поддержку политсила получила в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.
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По словам председателя Аграрной партии Украины Юрия Крутько, на выборах в территориальные общины их партия выдвинула около тысячи кандидатов. "Мы заняли привычное для нас третье место, но избиратели на местах требуют от нас большего, чтобы наша партия была представлена в парламенте и защищала их интересы", – добавил он.
Главная задача для Аграрной партии – защита интересов селян, говорит председатель аграриев Юрий Крутько. Партийцы активно поддерживают децентрализацию и развитие сельскохозяйственного предпринимательства и в целом возрождение украинского села.
Сегодня в обществе есть запрос на возрождение украинского села. Согласно результатам социологического опросов, который проводился летом, 60% граждан хотят поддержки и развития сельской местности. В нашей агарарний партии есть достаточное количество профессиональных менеджеров, которые работали, работают и будут работать на благо развития общин,
– отметил Юрий Крутько.
Выборы в ОТГ доказали, что Аграрная партия имеет достаточную поддержку своих идей в обществе, чтобы попасть в Верховную Раду следующего года и сформировать действенную фракцию.