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      Аграрная партия побеждает на выборах объединенных территориальных общин

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      Аграрная партия среди лидеров на выборах в объединенные территориальные общины. По общему количеству победителей по Украине она занимает третье место и занимает первенство среди внепарламентских партий.

      Наибольшую поддержку политсила получила в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

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      По словам председателя Аграрной партии Украины Юрия Крутько, на выборах в территориальные общины их партия выдвинула около тысячи кандидатов. "Мы заняли привычное для нас третье место, но избиратели на местах требуют от нас большего, чтобы наша партия была представлена ​​в парламенте и защищала их интересы", – добавил он.

      Главная задача для Аграрной партии – защита интересов селян, говорит председатель аграриев Юрий Крутько. Партийцы активно поддерживают децентрализацию и развитие сельскохозяйственного предпринимательства и в целом возрождение украинского села.

      Сегодня в обществе есть запрос на возрождение украинского села. Согласно результатам социологического опросов, который проводился летом, 60% граждан хотят поддержки и развития сельской местности. В нашей агарарний партии есть достаточное количество профессиональных менеджеров, которые работали, работают и будут работать на благо развития общин,
      – отметил Юрий Крутько.

      Выборы в ОТГ доказали, что Аграрная партия имеет достаточную поддержку своих идей в обществе, чтобы попасть в Верховную Раду следующего года и сформировать действенную фракцию.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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