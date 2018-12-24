Аграрна партія перемагає на виборах об'єднаних територіальних громад

Аграрна партія серед лідерів на виборах в об`єднаних територіальних громадах. За загальною кількістю переможців по Україні вона посідає третє місце і займає першість серед позапарламентських партій.

Найбільшу підтримку політсила отримала у Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській та Черкаській областях.

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За словами голови Аграрної партії України Юрія Крутько, на виборах до територіальних громад їхня партія висунула близько тисячі кандидатів. "Ми зайняли звичне для нас третє місце, але виборці на місцях вимагають від нас більшого, щоб наша партія була представлена в Парламенті і захищала їхні інтереси", – додав він.

Головне завдання для Аграрної партії – захист інтересів селян, каже голова аграріїв Юрій Крутько. Партійці активно підтримують децентралізацію і розвиток сільськогосподарського підприємництва та загалом відродження українського села.

Сьогодні у суспільстві є запит на відродження українського села. Згідно за результатами соціологічного опитувань, яке проводилось влітку, 60% громадян воліють підтримки і розвитку сільської місцевості. У нашій агарарній партії є достатня кількість фахових менеджерів, які працювали, працюють і працюватимуть на благо розвитку громад,

– наголосив Юрій Крутько.

Вибори в ОТГ довели, що Аграрна партія має достатню підтримку своїх ідей у суспільстві, аби потрапити у Верховну раду наступного року і сформувати дієву фракцію.