У 13 областях України обирають голів об'єднаних територіальних громад

Голів 78 об'єднаних територіальних громадах обирають нині у 13-ти областях України. Стартували вибори традиційно о восьмій годині ранку. Найбільша кількість громад, де голосують – в Черкаській області, там їх аж 27.

Щоправда, в деяких регіонах через запровадження военного стану вибори довелось перенести. Після його завершення, а це має статись 26-го грудня, вирішать коли їх проводити.

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За попередніми підрахунками, у сьогоднішніх виборах зможуть взяти участь близько 453 тисяч виборців.

Журналісти 24 каналу побували в селі Гіра Полонка на Волині. Там обирають сільського голову та депутатів сільської ради. Сподівання людей на зміну влади й устрою – незмінні. Селяни чекають вирішення загальносільських соціальних питань, а от що таке ОТГ, розуміють мало.

Раніше ЦВК перенесла вибори у 45 ОТГ 10 областей, де введено правовий режим воєнного стану: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

До слова, напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що вибори в об'єднаних територіальних громадах в десяти областях, де введено воєнний стан, не зможуть відбутися у попередньо встановлені терміни.

Що таке воєнний стан та чому його оголосили в Україні?

Воєнний стан – особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента.



25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років.