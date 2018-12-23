11:41
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Генасамблея ООН ухвалила нову "кримську" резолюцію: з’явилась реакція Порошенка

      212 Читать новость на русском
      Порошенко відреагував на прийняття ООН нової резолюції щодо Криму
      Порошенко відреагував на прийняття ООН нової резолюції щодо Криму / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко відреагував на прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Глава держави наголосив, що таке рішення ООН є "чітким сигналом" для Росії.

      Про він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також:  "Винен антиросійський пул": з’явилась перші закиди РФ у відповідь на нову резолюцію щодо Криму

      Порошенко наголошує, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на все, що відбувається із Кримом.

      За останні два місяці в Генеральній асамблеї ООН прийнято дві надважливі резолюції щодо Криму, які надають Росії чіткий сигнал: міжнародне співтовариство не буде миритися з порушеннями прав людини та мілітаризацією окупованого півострова,
      – заявив президент.

      Глава держави також наголосив, що Росія як держава-агресор має виконати вимоги міжнародного права – "звільнити Крим та повернути додому незаконно позбавлених волі українських громадян".

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.

      Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Петро Порошенко Генасамблея ООН ООН Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сьогодні , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 574
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      7370
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сьогодні , 08:40 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 1886
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 грудня , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 242
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Як правильно обрати покриття для підлоги: детальна інструкція
       8 лютого 2017 , 14:11
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Skoda показала неймовірний трюк зі стрілою на відео
       16 серпня , 18:30
      Тренер Зорі – про драматичний вихід у плей-офф Ліги Європи: Бюджет суперника у разів 10 більший, але ми теж команда
       17 серпня , 09:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук