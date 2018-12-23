Генасамблея ООН ухвалила нову "кримську" резолюцію: з’явилась реакція Порошенка
Президент України Петро Порошенко відреагував на прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Глава держави наголосив, що таке рішення ООН є "чітким сигналом" для Росії.
Про він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Читайте також: "Винен антиросійський пул": з’явилась перші закиди РФ у відповідь на нову резолюцію щодо Криму
Порошенко наголошує, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на все, що відбувається із Кримом.
За останні два місяці в Генеральній асамблеї ООН прийнято дві надважливі резолюції щодо Криму, які надають Росії чіткий сигнал: міжнародне співтовариство не буде миритися з порушеннями прав людини та мілітаризацією окупованого півострова,
– заявив президент.
Глава держави також наголосив, що Росія як держава-агресор має виконати вимоги міжнародного права – "звільнити Крим та повернути додому незаконно позбавлених волі українських громадян".
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.
Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.