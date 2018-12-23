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      Генассамблея ООН приняла новую "крымскую" резолюцию: появилась реакция Порошенко

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      Порошенко отреагировал на принятие ООН новой резолюции относительно Крыма
      Порошенко отреагировал на принятие ООН новой резолюции относительно Крыма / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека во временно оккупированном РФ Крыму. Глава государства подчеркнул, что такое решение ООН является "четким сигналом" для России.

      Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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      Порошенко отмечает, что международное сообщество не будет закрывать глаза на все, что происходит с Крымом.

      За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняли две сверхважные резолюции относительно Крыма, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова,
      – заявил президент.

      Глава государства также подчеркнул, что Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права – "освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан".

      Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовало 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.

      Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма ООН Генассамблея ООН Петр Порошенко Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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