Генассамблея ООН приняла новую "крымскую" резолюцию: появилась реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека во временно оккупированном РФ Крыму. Глава государства подчеркнул, что такое решение ООН является "четким сигналом" для России.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Порошенко отмечает, что международное сообщество не будет закрывать глаза на все, что происходит с Крымом.

За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняли две сверхважные резолюции относительно Крыма, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова,

– заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права – "освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан".

За останні два місяці в Генеральній асамблеї ООН прийнято дві надважливі резолюції щодо Криму, які надають Росії чіткий сигнал: міжнародне співтовариство не буде миритися з порушеннями прав людини та мілітаризацією окупованого півострова. — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 грудня 2018 р.

Росія як держава-агресор має виконати вимоги міжнародного права – звільнити Крим та повернути додому незаконно позбавлених волі українських громадян.



Дякую всім міжнародним партнерам за потужну підтримку. Боротьба за Крим триває! Крим - це Україна! — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 грудня 2018 р.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовало 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.



Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались.