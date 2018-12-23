"Антироссийский пул" и США: появились первые упреки РФ в ответ на новую "крымскую" резолюцию
В Госдуме говорят, что принятие на Генассамблее ООН новой резолюции о нарушении прав человека в Крыму продавил "антироссийский пул". В РФ ее называют "необъективной и предвзятой".
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.
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Российский политик считает, что причина принятия резолюции – "политиканство и русофобская истерика".
В этом году за нее проголосовало на пять стран меньше, но тем не менее она была продавлена антироссийским пулом во главе с США. Опять на площадке ООН победил предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной получило политиканство и русофобская истерия,
– заявил он.
Слуцкий утверждает, что "ни о каких притеснениях жителей Крыма речь не шла и не идет". При этом он пригласил представителей ООН посетить оккупированный полуостров.
"И прежде чем соглашаться с голословными обвинениями России в ухудшении прав человека, считаю, что представителям ООН следовало бы побывать на полуострове, посмотреть как живет его население и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации. Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан, и вопрос отпал бы раз и навсегда", – считает глава комитета.
Кроме того, Слуцкий добавил, он "готов предоставить любое содействие в посещении полуострова миссией ООН".
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовало 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.
Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались.