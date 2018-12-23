Кто в ООН проголосовал против резолюции относительно Крыма: появился список стран
Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовали 27 делегаций.
Полный список стран, которые голосовали "против", обнародовало постоянное представительство Украины в ООН на своей странице в Twitter.
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24 канал писал, что новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.
27 стран, которые голосовали против крымской резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве,
– сообщили дипломаты.
К слову, документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций. Среди тех, кто поддержал резолюцию, были США, страны Евросоюза, Турция и Япония.
Напомним, что 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.