Кто в ООН проголосовал против резолюции относительно Крыма: появился список стран

Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовали 27 делегаций.

Полный список стран, которые голосовали "против", обнародовало постоянное представительство Украины в ООН на своей странице в Twitter.

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24 канал писал, что новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.

27 стран, которые голосовали против крымской резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве,

– сообщили дипломаты.

К слову, документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций. Среди тех, кто поддержал резолюцию, были США, страны Евросоюза, Турция и Япония.

27 країн, які голосували проти кримської резолюції



Вірменія

Білорусь

Болівія

Бурунді

Камбоджа

Чад

Китай

Коморські острови

Куба

КНДР

Еритрея

Індія

Іран

Казахстан

Киргизстан

М’янма

Нікарагуа

РФ

Сербія

ПАР

Судан

Сирія

Таджикистан

Уганда

Узбекистан

Венесуела

Зімбабве pic.twitter.com/JIZuO9DnNl — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 грудня 2018 р.

Напомним, что 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.