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      Хто в ООН проголосував проти резолюції щодо Криму: з’явився список країн

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      З'явився повний список країн, які голосували проти кримської резолюції в ОНН
      З'явився повний список країн, які голосували проти кримської резолюції в ОНН / Постійне представництво України в ООН

      Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій.

      Повний список країн, що голосували "проти", оприлюднило постійне представництво України в ООН на своїй сторінці у Twitter.

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      24 канал писав, що нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління у регіоні.

      27 країн, які голосували проти кримської резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве,
      – повідомили дипломати.

      До слова, документ, запропонований Києвом, в поточному році підтримали 67 делегацій. Серед тих, хто підтримав резолюцію, були США, країни Євросоюзу, Туреччина і Японія.

      Нагадаємо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Генасамблея ООН Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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