Хто в ООН проголосував проти резолюції щодо Криму: з’явився список країн

Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій.

Повний список країн, що голосували "проти", оприлюднило постійне представництво України в ООН на своїй сторінці у Twitter.

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24 канал писав, що нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління у регіоні.

27 країн, які голосували проти кримської резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве,

– повідомили дипломати.

До слова, документ, запропонований Києвом, в поточному році підтримали 67 делегацій. Серед тих, хто підтримав резолюцію, були США, країни Євросоюзу, Туреччина і Японія.

27 країн, які голосували проти кримської резолюції



Вірменія

Білорусь

Болівія

Бурунді

Камбоджа

Чад

Китай

Коморські острови

Куба

КНДР

Еритрея

Індія

Іран

Казахстан

Киргизстан

М’янма

Нікарагуа

РФ

Сербія

ПАР

Судан

Сирія

Таджикистан

Уганда

Узбекистан

Венесуела

Зімбабве pic.twitter.com/JIZuO9DnNl — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.