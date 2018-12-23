Хто в ООН проголосував проти резолюції щодо Криму: з’явився список країн
Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій.
Повний список країн, що голосували "проти", оприлюднило постійне представництво України в ООН на своїй сторінці у Twitter.
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24 канал писав, що нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління у регіоні.
27 країн, які голосували проти кримської резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве,
– повідомили дипломати.
До слова, документ, запропонований Києвом, в поточному році підтримали 67 делегацій. Серед тих, хто підтримав резолюцію, були США, країни Євросоюзу, Туреччина і Японія.
Нагадаємо, що 18 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.