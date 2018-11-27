В Україні запровадили воєнний стан: як працюватиме головний аеропорт країни

Особливий правовий режим при впровадженні воєнного стану не вплине на мобільність населення. У міжнародному аеропорті "Бориспіль" кажуть, що їхній режим роботи не зміниться.

Про це повідомила прес-служба аеропорту у Facebook.

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У "Борисполі" також наголосили, що аеропорт працює у штатному режимі.

Щодо питання подальшого правового режиму перетину повітряного кордону країни в аеропорту ми орієнтуватимемося на рішення позачергового засідання Верховної Ради. Ми переконані: це рішення не вплине на мобільність населення,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

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Що таке воєнний стан?



Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

ЯК ВОЄННИЙ СТАН ВПЛИНЕ НА УКРАЇНУ:

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України ПетроПорошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.