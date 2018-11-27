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      В Украине ввели военное положение: как будет работать главный аэропорт страны

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      Как будет работать главный аэропорт страны в условиях военного положения
      Как будет работать главный аэропорт страны в условиях военного положения / Фото из открытых источников

      Особый правовой режим при введении военного положения не повлияет на мобильность населения. В международном аэропорту "Борисполь" говорят, что их режим работы не изменится.

      Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

      Читайте также: Введение военного положения: какими будут последствия для Украины

      В "Борисполе" также отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.

      По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены: это решение не повлияет на мобильность населения,
      – говорится в сообщении.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

      Больше о военном положении смотрите в видео

       

       

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      как военное положение повлияет на украину

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине авиация
      Источник: 24 Канал
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