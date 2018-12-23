В 13 областях Украины избирают председателей объединенных территориальных общин

Председателей 78 объединенных территориальных общинах выбирают сейчас в 13-ти областях Украины. Стартовали выборы традиционно в восемь часов утра. Наибольшее количество общин, где голосуют – в Черкасской области, там их аж 27.

Правда, в некоторых регионах из-за введения военного положения выборы пришлось перенести. После его завершения, а это должно произойти 26-го декабря, решат когда их проводить.

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По предварительным подсчетам, в сегодняшних выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Журналисты 24 канала побывали в селе Гира Полонка на Волыни. Там выбирают сельского главу и депутатов сельского совета. Надежды людей на смену власти и устройства – неизменны. Крестьяне ждут решения общесельских социальных вопросов, а вот что такое ОТГ, понимают мало.

Ранее ЦИК перенесла выборы в 45 ОТГ 10 областей, где введен правовой режим военного положения: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

К слову, накануне председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах в десяти областях, где введено военное положение, не смогут состояться в предварительно установленные сроки.

Что такое военное положение и почему его объявили в Украине?

Военное положение – особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента.



25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.