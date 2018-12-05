13:34
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выборы в ОТО в 10-ти областях перенесут, – Парубий

      156 Читати новину українською
      Выборы в ОТО не смогут состояться во время военного положения
      Выборы в ОТО не смогут состояться во время военного положения / "Укринформ"

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах в десяти областях, где введено военное положение, не смогут состояться в предварительно установленные сроки.

      Об этом Парубий заявил на Форуме местного самоуправления, сообщает "Укринформ".

      "Когда стоял вопрос о введении военного положения, у нас состоялась дискуссия по поводу того, как проводить выборы в тех десяти областях, где введено военное положение. Мы все вместе имеем одну позицию, что было бы правильным, если бы выборы прошли независимо от введения военного положения. Но хотел бы сообщить и участникам Форума и уважаемому господину Президенту: мы провели консультации с Центральной избирательной комиссией, с комитетом Верховной Рады Украины, юридическим отделом ВР и пришли к общему пониманию, что, к сожалению, на сегодня, это невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван и, фактически, он уже не может вернуться в ту же точку. Он должен начинаться сначала", – сообщает Парубий.

      Также он заверил, что после завершения военного положения процесс будет начат, и в ближайший период выборы в ОТО в этих десяти областях будут проведены в открытый демократический способ.

      Ранее 24 канал сообщал, что Порошенко зарегистрировал законопроект о проведении местных выборов во время военного положения. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 3 декабря.

      Что такое военное положение и почему его объявили в Украине? Военное положение – особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента.

      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
      Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.
      После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Новости политики ЦИК Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сегодня , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 100
      Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      сегодня , 13:02 Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      Олесь Друкач 19
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      сегодня , 12:01 Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      Злой Одессит 4216
      Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      сегодня , 11:30 Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      Дід Панас 112
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      ПАСЕ: Тимошенко и Луценко необходимо официально признать политзаключенными
       21 февраля 2013 , 21:02 8
      Не считаю Россию агрессором – экс-замглавы ОБСЕ
       5 ноября , 09:19
      Главные новости футбола 24 августа: Шахтер уверенно одолел Олимпик, Бавария начала защиту титула в Бундеслиге
       25 августа , 07:00
      Стало известно, в какую корзину для жеребьевки квалификации Евро-2020 попала Украина
       21 ноября , 09:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук