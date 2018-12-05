Выборы в ОТО в 10-ти областях перенесут, – Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах в десяти областях, где введено военное положение, не смогут состояться в предварительно установленные сроки.

Об этом Парубий заявил на Форуме местного самоуправления, сообщает "Укринформ".

"Когда стоял вопрос о введении военного положения, у нас состоялась дискуссия по поводу того, как проводить выборы в тех десяти областях, где введено военное положение. Мы все вместе имеем одну позицию, что было бы правильным, если бы выборы прошли независимо от введения военного положения. Но хотел бы сообщить и участникам Форума и уважаемому господину Президенту: мы провели консультации с Центральной избирательной комиссией, с комитетом Верховной Рады Украины, юридическим отделом ВР и пришли к общему пониманию, что, к сожалению, на сегодня, это невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван и, фактически, он уже не может вернуться в ту же точку. Он должен начинаться сначала", – сообщает Парубий.

Также он заверил, что после завершения военного положения процесс будет начат, и в ближайший период выборы в ОТО в этих десяти областях будут проведены в открытый демократический способ.

Ранее 24 канал сообщал, что Порошенко зарегистрировал законопроект о проведении местных выборов во время военного положения. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 3 декабря.

Что такое военное положение и почему его объявили в Украине? Военное положение – особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента.

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.