Порошенко зарегистрировал законопроект о проведении местных выборов во время военного положения

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в законе о правовом режиме военного положения о проведении местных выборов.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 3 декабря.

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Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Законопроект обозначен как неотложный, а это значит, что после завершения предварительного рассмотрения его включат в повестку дня ближайшего пленарного заседания ВР и рассмотрят вне очереди.

Отметим, что глава парламента Андрей Парубий объяснил, что есть определенный порядок по поводу выборов во время военного положения в стране, впрочем в современных условиях непроведения выборов в ОТГ несет угрозу реформе децентрализации в тех областях, где объявлено военное положение.

Даже в условиях военного положения мы должны провести выборы в объединенных территориальных общинах. Моя позиция заключается в том, что Парламент должен решить эту проблему и назначить выборы в общинах в областях, где действует военное положение,

– заявил Андрей Парубий.

Напомним, что 29 ноября 24 канал сообщал, что в 10 областях, где ввели военное положение, не состоятся местные выборы. Мол, их проведение запрещено законодательством.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.