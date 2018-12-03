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      Порошенко зарегистрировал законопроект о проведении местных выборов во время военного положения

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      Порошенко зарегистрировал законопроект о проведении местных выборов во время военного положения
      Порошенко зарегистрировал законопроект о проведении местных выборов во время военного положения / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в законе о правовом режиме военного положения о проведении местных выборов.

      Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 3 декабря.

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      Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

      Законопроект обозначен как неотложный, а это значит, что после завершения предварительного рассмотрения его включат в повестку дня ближайшего пленарного заседания ВР и рассмотрят вне очереди.

      Отметим, что глава парламента Андрей Парубий объяснил, что есть определенный порядок по поводу выборов во время военного положения в стране, впрочем в современных условиях непроведения выборов в ОТГ несет угрозу реформе децентрализации в тех областях, где объявлено военное положение.

      Даже в условиях военного положения мы должны провести выборы в объединенных территориальных общинах. Моя позиция заключается в том, что Парламент должен решить эту проблему и назначить выборы в общинах в областях, где действует военное положение,
      – заявил Андрей Парубий.

      Напомним, что 29 ноября 24 канал сообщал, что в 10 областях, где ввели военное положение, не состоятся местные выборы. Мол, их проведение запрещено законодательством.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Законодательство Андрей Парубий Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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