Сценарий переноса выборов из-за военного положения готовился не один месяц, – Лещенко

Еще в начале осени 2018 года генпрокурор Юрий Луценко проговорился, что сценарий переноса выборов из-за военного положения готовился уже давно. Он ни словом не прокомментировал сложившуюся ситуацию, да и вообще исчез с радаров в бурные дни.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал депутат Сергей Лещенко.

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По его словам, одна из причин неприятия Луценко военного положения – то, что в таком случае власть получит его заместитель, военный прокурор Анатолий Матиос, с которым у него непростые отношения.

Поговаривают, что генпрокурора не было в Украине в эти дни, но и возвращаться назад он тоже не стал. Также не было в парламенте жены Луценко – постоянного представителя президента в Верховной Раде. В системе письменной регистрации она отсутствует, хотя ее карточка голосовала "за",

– сообщил Лещенко.

Политик также отметил, что Петр Порошенко, который не видел оснований для чрезвычайного решения, когда произошли катастрофы в Иловайске и Дебальцево, решил разыграть карту войны за четыре месяца до выборов, на которых он имеет высокие шансы проиграть.

Напрямую причастным к этому сценарию был секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. И не так важно, Порошенко ли это поручил ему придумать способ отсрочить всенародное голосование, Турчинов по собственной инициативе предложил идею. В любом случае, ответственность за все будет нести действующий глава государства,

– прокомментировал нардеп.

Он добавил, что Турчинов регулярно проталкивал характерные для северного соседа Украины сценарии через своего доверенного депутата Сергея Пашинского, который возглавляет комитет безопасности и обороны: то ограничить свободу слова, то закрыть социальные сети, то ввести уголовную ответственность для журналистов.



Александр Турчинов

Лещенко убежден – понимая, что план провалился, президент объявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии, в ограниченном количестве регионов, и только на один месяц. Похоже, без отмены выборов военное положение уже мало кому нужно: через два дня после голосования закон неподписанным "валялся" в парламенте.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 2 декабря 2018 года