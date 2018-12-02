16:35
2 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Сценарий переноса выборов из-за военного положения готовился не один месяц, – Лещенко

      125 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / apostrophe.ua

      Еще в начале осени 2018 года генпрокурор Юрий Луценко проговорился, что сценарий переноса выборов из-за военного положения готовился уже давно. Он ни словом не прокомментировал сложившуюся ситуацию, да и вообще исчез с радаров в бурные дни.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал депутат Сергей Лещенко.

      Читайте также: Порошенко прячет свои активы за "масками" олигархов, – Лещенко

      По его словам, одна из причин неприятия Луценко военного положения – то, что в таком случае власть получит его заместитель, военный прокурор Анатолий Матиос, с которым у него непростые отношения.

      Поговаривают, что генпрокурора не было в Украине в эти дни, но и возвращаться назад он тоже не стал. Также не было в парламенте жены Луценко – постоянного представителя президента в Верховной Раде. В системе письменной регистрации она отсутствует, хотя ее карточка голосовала "за",
      – сообщил Лещенко.

      Политик также отметил, что Петр Порошенко, который не видел оснований для чрезвычайного решения, когда произошли катастрофы в Иловайске и Дебальцево, решил разыграть карту войны за четыре месяца до выборов, на которых он имеет высокие шансы проиграть.

      Напрямую причастным к этому сценарию был секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. И не так важно, Порошенко ли это поручил ему придумать способ отсрочить всенародное голосование, Турчинов по собственной инициативе предложил идею. В любом случае, ответственность за все будет нести действующий глава государства,
      – прокомментировал нардеп.

      Он добавил, что Турчинов регулярно проталкивал характерные для северного соседа Украины сценарии через своего доверенного депутата Сергея Пашинского, который возглавляет комитет безопасности и обороны: то ограничить свободу слова, то закрыть социальные сети, то ввести уголовную ответственность для журналистов.

      Олександр Турчинов
      Александр Турчинов

      Лещенко убежден – понимая, что план провалился, президент объявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии, в ограниченном количестве регионов, и только на один месяц. Похоже, без отмены выборов военное положение уже мало кому нужно: через два дня после голосования закон неподписанным "валялся" в парламенте.

      Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 2 декабря 2018 года

       

      Теги: Видеоблоги Юрий Луценко Война на Донбассе Новости политики Петр Порошенко Военное положение в Украине Александр Турчинов Сергей Лещенко Анатолий Матиос
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      сегодня , 16:01 Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      Блог Соцмережі 4144
      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      сегодня , 15:00 Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      Сергій Лещенко 364
      Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      сегодня , 12:00 Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      Блог Медіа 446
      Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      сегодня , 08:17 Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      Ольга Черненко 2352
      Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      сегодня , 07:45 Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      317
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук