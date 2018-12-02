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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Сценарій перенесення виборів через воєнний стан готувався не один місяць, – Лещенко

      1109 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / apostrophe.ua

      Ще на початку осені 2018 року генпрокурор Юрій Луценко проговорився, що сценарій перенесення виборів через військовий стан готувався вже давно. Він жодним словом не прокоментував ситуацію, що склалася, та й взагалі зник з радарів в буремні дні.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів депутат Сергій Лещенко.

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      За його словами, одна з причин несприйняття Луценком військового стану – те, що в такому разі владу отримає його заступник, військовий прокурор Анатолій Матіос, з яким у нього непрості відносини.

      Подейкують, що генпрокурора не було в Україні у ці дні, але й повертатися назад він теж не став. Також не було в парламенті дружини Луценка – постійного представника президента у Верховній Раді. В системі письмової реєстрації вона відсутня, хоча її картка голосувала "за",
      – повідомив Лещенко.

      Політик також зазначив, що Петро Порошенко, який не бачив підстав для надзвичайного рішення, коли сталися катастрофи у Іловайську та Дебальцевому, вирішив розіграти карту війни за чотири місяці до виборів, на яких він має високі шанси програти.

      Напряму причетним до цього сценарію був секретар Ради національної безпеки Олександр Турчинов. Та не так важливо, чи це Порошенко доручив йому придумати спосіб відстрочити всенародне голосування, чи Турчинов за власної ініціативи запропонував ідею. У будь-якому випадку, відповідальність за все буде нести чинний глава держави,
      – прокоментував нардеп.

      Він додав, що Турчинов регулярно проштовхував характерні для північного сусіда України сценарії через свого довіреного депутата Сергія Пашинського, який очолює комітет безпеки та оборони: чи то обмежити свободу слова, чи то закрити соціальні мережі, чи то запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

      Олександр Турчинов
      Олександр Турчинов

      Лещенко переконаний – розуміючи, що план провалився, президент оголосив, що військовий стан буде застосовано тільки в разі наземної російської військової агресії, в обмеженій кількості регіонів, та лише на один місяць. Схоже, без скасування виборів військовий стан вже мало кому потрібен: через два дні після голосування закон непідписаним "валявся" у парламенті.

      Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 2 грудня 2018

       

      Теги: Новини політики Юрій Луценко Відеоблоги Війна на Донбасі Петро Порошенко Воєнний стан в Україні Олександр Турчинов Анатолій Матіос Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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