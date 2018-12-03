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      Порошенко зареєстрував законопроект щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану

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      Порошенко зареєстрував законопроект щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану
      Порошенко зареєстрував законопроект щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до закону про правовий режим воєнного стану щодо проведення місцевих виборів.

      Відповідний законопроект зареєстровано на сайті Верховної Ради 3 грудня.

      Читайте також: Сценарій перенесення виборів через воєнний стан готувався не один місяць, – Лещенко

      Проектом закону передбачається внесення змін до статті 28 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.

      Законопроект позначений як невідкладний, а це означає, що після завершення попереднього розгляду його включать до порядку денного найближчого пленарного засідання ВР та розглядатимуть позачергово.

      Зазначимо, що глава Парламенту Андрій Парубій пояснив, що є певний порядок щодо виборів під час воєнного стану в країні, утім в сучасних умовах непроведення виборів в ОТГ несе загрозу реформі децентралізації в тих областях, де оголошено воєнний стан.

      Навіть в умовах воєнного стану ми мусимо провести вибори в об’єднаних територіальних громадах. Моя позиція полягає у тому, що Парламент має розв’язати цю проблему і призначити вибори у громадах в областях, де діє воєнний стан,
      – заявив Андрій Парубій.

      Нагадаємо, що 29 листопада 24 канал повідомляв, що у 10 областях, де запровадили воєнний стан, не відбудуться місцеві вибори. Мовляв, їхнє проведення заборонене законодавством.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Андрій Парубій Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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