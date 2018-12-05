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      Вибори до ОТГ в 10-ти областях перенесуть, – Парубій

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      Вибори до ОТГ не зможуть відбутися під час воєнного стану
      Вибори до ОТГ не зможуть відбутися під час воєнного стану / "Укрінформ"

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що вибори в об'єднаних територіальних громадах в десяти областях, де введено воєнний стан, не зможуть відбутися у попередньо встановлені терміни.

      Про це Парубій заявив на Форумі місцевого самоврядування, повідомляє "Укрінформ".

      "Коли стояло питання про введення воєнного стану, в нас відбулася дискусія з приводу того, як проводити вибори в тих десяти областях, де введений воєнний стан. Ми усі спільно маємо одну позицію, що було би правильним, якби вибори пройшли незалежно від введення воєнного стану. Але хотів би повідомити і учасникам Форуму, і шановному пану Президенту: ми провели консультації з Центральною виборчою комісією, з комітетом Верховної Ради України, юридичним відділом ВР і дійшли до спільного розуміння, що, на жаль, на сьогодні, це неможливо вже зробити, бо процес проведення виборів вже був перерваний і, фактично, він вже не може повернутися в ту саму точку. Він має починатися спочатку", – повідомляє Парубій.

      Також він запевнив, що після завершення воєнного стану процес буде розпочато, і в найближчий період вибори до ОТГ в цих десяти областях будуть проведені у відкритий демократичний спосіб.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Порошенко зареєстрував законопроект щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану. Відповідний законопроект зареєстровано на сайті Верховної Ради 3 грудня.

      Що таке воєнний стан та чому його оголосили в Україні?
      Воєнний стан – особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента.

      25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Андрій Парубій ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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