Агрессия России должна быть стимулом для объединения всех стран-членов ООН, – Кулеба

Российская агрессия должна являться стимулом для объединения 141 страны-члена ООН. Речь идет о государствах, которые 2 марта голосовали "за" историческую резолюцию с требованием к России прекратить войну в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти страны должны возродить гарантии, заложенные в уставе ООН. Демократия всегда побеждает диктатуру. Долгосрочно, но точно побеждает.

Отметьте Кулеба призвал ООН увеличить гуманитарную помощь Украине

Российская агрессия должна стать стимулом для объединения всех 141 государств-членов ООН, осудивших вторжение России в Украину на Генеральной Ассамблее, проголосовав за соответствующую резолюцию,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил: необходимо быть готовым не только освободить украинские территории от российской оккупации, но и полностью нивелировать российскую угрозу в виде путинской диктатуры. Свобода – самая высокая ценность.

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