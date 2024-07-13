Такое мнение 24 Каналу высказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, заметив, что в какой-то момент накопится критическая масса несогласных и продемонстрирует свое недовольство.

Кстати Буданов ответил, известно ли ему о попытках убить Путина

Как россияне относятся к Путину

Осечкин отметил, что большинство населения России, возможно, молчаливо не согласно с Путиным, но точно не поддерживает развязанную им войну против Украины.

Ведь, заметил он, россияне запуганы и находятся под угрозой применения против них различных средств. Потому что Путин вместе с ФСБ более 20 лет насаждал в России террор и страх.

Но, действительно, большое количество людей в России хочет, чтобы все это как можно быстрее прекратилось,

– заявил основатель Gulagu.net.

И то, что в семьях чиновников, например, министра обороны Андрея Белоусова есть какие-то родственники, которые пытаются призвать его к прекращению этого ужаса, вполне нормально.

Заметим, что в сети появилось видео с блогером Натальей Вертинской, которая назвала себя племянницей министра обороны России Андрея Белоусова. После российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве женщина призвала Белоусова остановиться.

Может ли закончиться терпение у россиян

Основатель Gulagu.net считает, что в какой-то момент накопится критическая масса несогласных и выплеснет свое недовольство.

И начнет выплескиваться и в России, и на оккупированных территориях, и внутри системы,

– сказал Осечкин.

Когда именно это произойдет, добавил он, сложно спрогнозировать. Но точно известно, что ни одна диктатура не длится вечно.