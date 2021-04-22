Двухпартийная поддержка Украины, со стороны Соединенных Штатов, имеет критически важное значение не только для нашей страны, но и для многих стран Европы. Именно американская поддержка помогает нашей стране сдерживать российскую агрессию.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в колонке для CNN.

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По мнению Арахамии, российская агрессия угрожает не только Украине, но также другим странам нашего региона.

Постоянная поддержка со стороны США – военная, экономическая, гуманитарная – была критически важна для нашей способности держать оборону. Если бы не двухпартийная поддержка Соединенных Штатов, мы и наши соседи находились бы сейчас в гораздо худшей ситуации,

– отметил он.

Председатель фракции "Слуга народа" также одобрительно оценил реакцию международного сообщества на стягивание Россией войск к границам Украины. По его словам, если такие действия России были проверкой, то наши союзники в США и Европе не испугались.

Он подчеркнул, что последние консультации Джо Байдена с Владимиром Зеленским и другими ответственными за безопасность лицами, так же как и единый фронт украинских партнеров в Европе, послали четкий месседж Кремлю.

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Стоит отметить, что после нескольких недель эскалации со стороны России на границе с Украиной, в Кремле заявили об отводе войск. Уже вскоре Россия должна отвести свои войска в пункты постоянной дислокации.



Ситуация на границах возле Украины / Инфографика 24 канала