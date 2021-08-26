Саммит стал методом давления на Россию. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Мирча Джоанэ.
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По его словам, крымская платформа является очень полезной. Ее нужно использовать, чтобы продолжать влиять на Россию.
Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей "красной линией" политического Запада,
– подчеркнул Джоан.
Он отметил, что НАТО никогда не сможет принять агрессивные территориальные изменения в Европе. Именно поэтому для Украины Альянс – настоящий друг на долгосрочную перспективу.
Международное сообщество не признает оккупацию Крыма
Джоанэ поддержал инициативу Владимира Зеленского. Он отметил, что международное сообщество, в частности демократические страны, должны эту тему постоянно поддерживать на повестке дня.
"Все союзники, НАТО, ЕС и по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию", – отметил заместитель генсека Нато.
Очень важно, как отметил Джоанэ, уровень международного участия – присутствие глав государств, премьер-министров, министров, ЕС и НАТО.
Он добавил: "Я также думаю, что это будет очень полезным инструментом для того, чтобы эта тема оставалась очень высоко на повестке дня международного сообщества, а также, чтобы использовать все дипломатические средства, чтобы повлиять на разговор вокруг Крыма".
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Основное о Крымской платформе: как состоялся саммит
- Саммит Крымской платформы, которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, состоялся в Киеве накануне Дня Независимости – 23 августа.
- Почти 50 государств приняли участие в событии, чтобы сосредоточить силы для деоккупации Крыма.
- Также на саммите подписали декларацию, согласно которой Россия – агрессор.