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Агрессия и угрозы России подорвали евроатлантическую безопасность – НАТО

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НАТО не хочет конфликта с Россией и настроен на диалог
НАТО не хочет конфликта с Россией и настроен на диалог / vectornews.net

Агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы для достижения политических целей являются вызовом для Альянса.

Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Брюсселе.

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В НАТО отметили, что в течение нескольких десятилетий пытались построить партнерство с Россией, однако ее последние действия значительно повлияли на мировую стабильность и предсказуемость.

Агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы для достижения политических целей, является вызовом для НАТО, подорвали евроатлантическую безопасность и международный порядок, основанный на правилах,
– говорится в документе.

В документе говорится о том, что не смотря на соблюдение международных обязательств со стороны НАТО – Россия нарушила ценности, принципы и обязательства, лежащие в основе отношений между НАТО и Россией, как это изложено в Основном документе Совета Европы 1997 года, Основополагающем акте НАТО – Россия 1997 года и Римской декларации 2002 года. Она нарушила доверие в основе нашего сотрудничества и подвергла сомнению фундаментальные принципы глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности

"Мы подтверждаем наши решения в отношении России, согласованных на саммитах Уэльса и Варшавы. Мы продолжаем реагировать на ухудшение ситуации в области безопасности путем усиления сдерживания и позиций в сфере обороны, в том числе путем прямого присутствия в восточной части Альянса", – говорится в декларации.

В НАТО также отметили, что не стремятся к конфронтации с Россией, а настроены на диалог с Москвой.

Теги: НАТО Новости политики Новости России Евросоюз Европа
Источник: 24 Канал
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