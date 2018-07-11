НАТО никогда не признает аннексию Крыма, – министр обороны Германии

Участники саммита НАТО в Брюсселе дадут четкий сигнал о сплоченности и решимости, и Дональд Трамп должен будет передать этот сигнал Путину во время их совместного саммита.

Такое мнение в интервью CNN выразила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

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Она также выразила надежду, что президент США на своей встрече с главой Кремля после саммита НАТО "четко даст понять", что Альянс "никогда не признает аннексию Крыма".

Надеюсь, что после саммита НАТО, на котором мы дадим четкий сигнал о нашей сплоченности и решимости, Трамп даст понять (Путину – "24"), что мы (Альянс – "24") никогда не признаем аннексию Крыма, которая является нарушением международного законодательства, что мы следим за тем, что происходит, например, в Украине, и возможность договориться и решить все эти проблемы есть, но только при условии желания другой стороны действительно достичь мира,

– заверила министр.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии – Хельсинки президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом.



Накануне, 30 июня, глава Белого дома в ответ на вопрос журналистов о том, признает ли Крым частью России, не смог дать четкого ответа и сказал: "Мы посмотрим".