В Сенате США внесли резолюцию об оккупации Крыма

В Сенате США представлен проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ оккупировать Крым.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

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"Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендез и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесли на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающий незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым", – говорится в сообщении.

По словам украинских дипломатов, в документе подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

Сенаторы призывают Правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ, предоставлены, в частности, согласно "Закону о противодействии противникам Америки из-за санкций" от 2017 года, и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом