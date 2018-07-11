04:30
11 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 18°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, 10 июля
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, 10 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Сенате США внесли резолюцию об оккупации Крыма

52 Читати новину українською
Сенат США
Сенат США / podrobnosti.ua

В Сенате США представлен проект резолюции, осуждающей незаконные попытки РФ оккупировать Крым.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Читайте также: Бельгийские чиновники проигнорировали прилет Трампа

"Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендез и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесли на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающий незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым", – говорится в сообщении.

По словам украинских дипломатов, в документе подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

Сенаторы призывают Правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ, предоставлены, в частности, согласно "Закону о противодействии противникам Америки из-за санкций" от 2017 года, и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом

Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 10 июля: конец спасения детей в Таиланде, скандал с "Слава Украине" продолжается
10 июля, 23:26 Главные новости 10 июля: конец спасения детей в Таиланде, скандал с "Слава Украине" продолжается
223
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
10 июля, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 1010
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
203
"Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
10 июля, 20:01 "Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
95
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
10 июля, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 519
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Масштабная авария на очистных сооружениях в Львове: "Львовводоканал" опроверг информацию
 22 мая , 21:18
Все первые классы в Украине бесплатно получат наборы LEGO, – МОН
 23 марта , 16:45
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук