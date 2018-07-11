У Сенаті США внесли резолюцію про окупацію Криму

У Сенаті США представлено проект резолюції, яка засуджує незаконні намагання РФ окупувати Крим.

Про це повідомляє посольство України у США.

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"Двопартійна група сенаторів на чолі зі Співголовою Комітету закордонних відносин Сенату США Робертом Менендезом та Співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом внесли на розгляд Сенату проект резолюції, яка засуджує незаконні намагання Російської Федерації окупувати український Крим", – йдеться у повідомлені.

За словами українських дипломатіа, у документі підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України. Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму.

Сенатори закликають Уряд США продовжувати застосовувати повноваження у частині санкцій проти РФ, надані, зокрема, згідно із "Законом про протидію супротивникам Америки через санкції" від 2017 року, та вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.